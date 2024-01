Les remakes inutilement précoces arrivent à Hollywood: Another Round aura une nouvelle version par Chris Rock

Tout ce qui a été fait est la signature du contrat pour commencer le développement

Mads Mikkelsen dans le film original

D’accord, nous pouvons comprendre que Drunk (Another Round), ou comme nous le connaissons en France, Another Round, n’est pas le film le plus connu au monde, mais faire un remake d’un film de moins de quatre ans, ça va un peu loin. C’est précisément ce qui va arriver à ce film danois, et celui qui sera chargé de réaliser cette nouvelle version sera le comédien Chris Rock.

Ce ne sera pas la première fois que nous verrons quelque chose comme ça, et c’est que les Américains aiment beaucoup ce genre de choses, bien qu’ils laissent généralement plus de temps entre l’original et sa version. Ce n’était pas le cas de Vanilla Sky, avec Tom Cruise aux côtés de Penélope Cruz et Cameron Diaz, qui n’était rien d’autre qu’une réinterprétation du film espagnol Abre los ojos, étant bien meilleur, en tout cas à en juger par l’auteur de cet article, que l’original.

Bien sûr, Rock, qui a déjà produit et réalisé plusieurs projets, en plus de continuer à se consacrer au monde de l’interprétation et de la comédie, a bien su choisir son projet cette fois-ci, car Another Round a été récompensé internationalement avec un Oscar du meilleur film étranger et un BAFTA, et son réalisateur a été nominé aux Oscars pour le meilleur réalisateur.

Sans même une date de sortie estimée, Appian Way Productions, la société de Leonardo DiCaprio, fait partie des travaux de production d’un film qui en est encore à ses premières phases de développement et qui sera réalisé par Chris Rock lui-même, selon les informations de Deadline.

Synopsis de Another Round et où le voir

Another Round est une comédie dramatique danoise réalisée par Thomas Vinterberg et sortie en 2020. Le film, avec Mads Mikkelsen dans le rôle principal, suit quatre enseignants du secondaire qui, se sentant piégés dans la monotonie de leur vie, décident de se lancer dans une expérience peu conventionnelle.

Ces enseignants, interprétés par Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang et Lars Ranthe, décident de maintenir un niveau constant d’ivresse tout au long de leurs journées de travail. La décision d’explorer la relation entre l’alcool et la créativité est née de la croyance qu’un état d’ivresse modéré peut améliorer leur vie quotidienne et libérer leur potentiel non réalisé.

Il est actuellement disponible sur HBO Max et RTVE Play.