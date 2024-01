Le nouveau Redmi Note 13 Pro+ bénéficie d’un code de réduction de 70 euros !

Vous souhaitez être à la pointe de la technologie mobile ? Vous êtes un amateur de la marque chinoise Xiaomi et de tout son écosystème ? Eh bien, vous êtes au bon endroit au bon moment ! L’un des derniers smartphones sortie en date, le Redmi Note 13 Pro+, peut maintenant être le vôtre grâce à une belle remise. Vous pouvez l’obtenir dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne pour seulement 379 euros sur AliExpress au lieu de 449 euros en utilisant le code P3L57XERXAJT.

Il s’agit du meilleur téléphone Android au sein de la famille Redmi Note de Xiaomi. Il existe également une version supérieure avec 12 Go de RAM et le double de stockage, qui peut valoir la peine d’être achetée en raison du coût supplémentaire assez faible. En utilisant un code réduction Aliexpress valide disponible jusqu’à demain, le 31 janvier, vous pourrez bénéficier de ce bon plan.

Obtenez le meilleur smartphone Xiaomi de milieu de gamme avec une remise

Présenté en septembre 2023 aux côtés de ses petits frères, le Redmi Note 13 Pro+ est le représentant ultime du moyen de gamme actuel chez Xiaomi. Ce smartphone est doté d’un corps en verre ultra résistant Gorilla Glass Victus de 9 mm d’épaisseur, une résistance IP68 et un poids de 204 grammes. Par ailleurs, c’est un téléphone très robuste qui reste froid en main en permanence.

Le design est élégant et est accompagné d’un magnifique écran Amoled de 6,67″ en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un lecteur d’empreintes intégré. Cette dalle peut atteindre une luminosité maximale de 1800 nits, prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision, et est protégée par le même matériau que le boîtier. Côté son, ses haut-parleurs prennent en charge le Dolby Atmos, la norme actuelle pour le son surround.

Les performances de ce Redmi Note 13 Pro+ sont excellentes car il intègre la puce Dimensity 7200 de MediaTek gravée en 4 nm et avec une vitesse de 2,8 GHz. Il est également accompagné de 8 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go (non extensible). Sa note sur le bench Antutu dépasse largement les 800 000 points, ce qui est pour nous un comportement de haut de gamme.

➡️ Voir l’offre sur le Redmi Note 13 Pro+

-70€ avec le code P3L57XERXAJT

Un autre aspect intéressant de ce smartphone Xiaomi concerne sa partie photo. Dans cette gamme, nous abordons les choses sérieuses, avec une caméra composée de trois capteurs : un capteur principal Samsung HP3 de 200 MP f/1.65 avec stabilisateur optique, un objectif grand-angle + macro Sony IMX355 de 8 MP, et un dédié au mode portrait de 2 MP. Quant à l’objectif selfie, il est de 16 MP signé Omnivision.

La batterie de ce Redmi Note 13 Pro+, comme pour le reste de cette famille, est de 5000 mAh avec une charge rapide de 120 W. Cette capacité vous permet d’avoir une autonomie de 2 jours complets sans problème, et la possibilité de charger de 0 à 100% en moins de 20 minutes. En termes de connectivité, ce smartphone abandonne la prise Jack 3,5 mm, et conserve le NFC, la 5G, l’infrarouge, le WiFi 6, le Bluetooth 5.3, le double SIM et le GPS.