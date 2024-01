Une procédure médicale peut transmettre la maladie d’Alzheimer, selon une nouvelle étude

Une équipe de recherche britannique a déterminé qu’une procédure médicale désuète peut transmettre la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde. Comment cela est-il possible et quels sont les risques.

Cela peut sembler absurde, mais les scientifiques ont identifié les premiers cas de maladie d’Alzheimer transmissible. Il ne s’agit pas d’une condition contagieuse au même titre qu’une maladie infectieuse comme la grippe ou la COVID-19, liées – entre autres choses – aux gouttelettes respiratoires libérées dans l’air, mais d’une pathologie qui peut être transmise par certaines procédures médicales. Dans ce cas précis, les personnes auxquelles un Alzheimer précoce a été diagnostiqué avaient été soumises par des enfants à un traitement lié à l’administration d’un type d’hormone de croissance humaine obtenue à partir de l’hypophyse (ou glande pituitaire) de sujets décédés. Techniquement, il est défini par les experts par l’acronyme c-hGH, c’est-à-dire l’hormone de croissance humaine dérivée de cadavres. Il convient de souligner que cette procédure médicale est désuète depuis des décennies, ayant été remplacée par l’administration d’hormones synthétiques, précisément en raison des risques potentiels liés à celles extraites de personnes décédées.

Un groupe de recherche britannique dirigé par des scientifiques de l’Institute of Prion Diseases du University College de Londres (UCL), en étroite collaboration avec des collègues du Queen Square Institute of Neurology, du National Hospital for Neurology and Neurosurgery et d’autres centres, a identifié les premiers cas de la maladie d’Alzheimer transmissible – et nous soulignons, non contagieuse. Les chercheurs, coordonnés par le professeur John Collinge, neurologue et chef de département au MRC Prion Unit de l’université anglaise, ont tiré leurs conclusions après avoir examiné les cas de huit personnes qui, en raison d’une carence en hormone de croissance et donc de développement, avaient toutes été soumises à un traitement avec du c-hGH. Comme expliqué dans le communiqué de presse de l’UCL, entre 1959 et 1985, près de 2 000 personnes ont été soumises à ce traitement, qui a duré plusieurs années.

La procédure médicale a été retirée en 1985 lorsque les chercheurs de l’époque ont découvert que des lots de cette hormone dérivée de cadavres étaient contaminés par des prions, c’est-à-dire des protéines malades (avec une forme altérée) capables de transmettre leur anomalie aux protéines saines voisines, déclenchant par exemple de graves maladies neurodégénératives. L’encéphalopathie spongiforme bovine, connue sous le nom célèbre de maladie de la vache folle, peut être transmise à l’homme précisément par ces prions ; en cas de « saut d’espèce », par exemple par la consommation de tissu nerveux bovin infecté, elle devient la maladie mortelle de Creutzfeldt-Jakob, identifiée pour la première fois il y a environ 100 ans. Chez certains patients ayant reçu l’administration de l’hormone, des cas de cette maladie mortelle ont été observés (à 100 pour cent), c’est pourquoi la procédure a été remplacée par des hormones synthétiques, c’est-à-dire créées en laboratoire. De plus, une contamination par des bêta-amyloïdes, des protéines collantes associées avec des enchevêtrements de protéines tau, également associés à la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde, qui touche environ 40 millions de personnes (et ce chiffre triplera d’ici 2050, selon les estimations), a également été détectée dans certains échantillons de c-hGH.

L’équipe du professeur Collinge a démontré que certains patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob après le traitement hormonal avaient également développé précocement des dépôts de plaques de bêta-amyloïde dans le cerveau, par ailleurs, les hormones contaminées étaient capables de transmettre ces plaques aux tissus nerveux des souris. Étant donné que cinq des patients impliqués dans la nouvelle étude ont présenté des symptômes précoces d’Alzheimer (entre 38 et 55 ans) et que tous étaient négatifs aux tests génétiques – des formes de démence héréditaire existent -, les chercheurs en ont conclu que leur Alzheimer était lié précisément à l’administration d’hormones contaminées par des enfants.

« Nous avons découvert que la bêta-amyloïde peut être transmise et contribuer au développement de la maladie d’Alzheimer. Cette transmission s’est produite à la suite d’un traitement avec une forme désormais obsolète d’hormone de croissance et a impliqué des traitements répétés avec du matériel contaminé, souvent pendant plusieurs années. Il n’y a aucune indication que la maladie d’Alzheimer puisse être contractée par un contact rapproché ou lors de la fourniture de soins de routine », a expliqué le Dr Gargi Banerjee, premier auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. « Il n’y a aucune indication que la maladie d’Alzheimer puisse être transmise entre individus lors d’activités quotidiennes ou de procédures médicales de routine », a réitéré le professeur Collinge. « Les patients que nous avons décrits ont reçu un traitement médical spécifique qui a été interrompu depuis longtemps et qui impliquait l’injection de matériel maintenant connu pour avoir été contaminé par des protéines liées à la maladie », a conclu l’expert, soulignant que cette découverte devrait conduire à une révision de certaines procédures médicales ou chirurgicales pour prévenir une telle transmission.

Étant donné que les maladies à prions et la maladie d’Alzheimer semblent avoir des processus pathologiques communs, les chercheurs estiment que les informations recueillies pourraient avoir « des implications importantes pour la compréhension et le traitement de la maladie d’Alzheimer à l’avenir ». Les détails de l’étude « Iatrogenic Alzheimer’s disease in recipients of cadaveric pituitary-derived growth hormone » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature.