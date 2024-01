Une Targaryen deviendra Supergirl dans le nouvel univers de DC

Il s’agit de l’australienne Milly Alcock

Supergirl et Rhaenyra Targaryen

Le nouvel univers DC en cours de création par James Gunn et Peter Safran compte désormais une nouvelle recrue confirmée, et en plus, c’est une importante. Il s’agit de Supergirl, la compatriote de Superman et également fille de Krypton, qui, après avoir été interprétée par Sasha Calle dans The Flash, sera désormais jouée par une nouvelle actrice.

Il s’agit de l’australienne Milly Alcock, qui, bien qu’elle ait participé à plusieurs séries dans son pays, est surtout connue du grand public pour son rôle dans House of the Dragon en tant que Rhaenyra Targaryen, une série qui prépare actuellement l’arrivée de sa deuxième saison cet été. C’est Gunn lui-même qui l’a confirmé via son compte Instagram, où il a également tenu à remercier les scénaristes et créateurs de la bande dessinée originale, Ana Nogueira, Tom King et Bilquis Evely, pour leur travail sur ce futur projet.

« C’est parfait. Milly est une jeune actrice incroyablement talentueuse et je suis ravi de l’avoir dans l’Univers DC. Oui, je l’ai découverte pour la première fois dans House of the Dragon, mais j’ai été impressionné par ses différentes auditions et essais à l’écran pour #Supergirl. Elle incarne Kara selon la vision de @tomking_tk, @bilquis et Ana Nogueira ».

Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow est basée sur la série de bandes dessinées du même nom écrite par Tom King et illustrée par Bilquis Evely. L’histoire, publiée en 2022, présente une version différente de l’origine de Supergirl, également connue sous le nom de Kara Zor-El.

Au lieu de l’histoire classique dans laquelle Supergirl s’échappe de la planète Krypton en tant qu’enfant avant sa destruction, dans Woman of Tomorrow, Kara grandit sur Krypton et est témoin de sa destruction. À l’âge de 14 ans, elle arrive sur Terre avec une perspective plus mature et une expérience unique de perte et de survie.

L’intrigue se concentre sur Supergirl embarquant dans une aventure intergalactique. Au cours de son voyage, elle rencontre des personnages intriguants et des situations challenges qui la poussent à affronter son passé et à découvrir sa véritable identité. L’histoire met en avant une version plus déterminée et « dure » de Supergirl, s’éloignant de la représentation classique du personnage.