Ce test sanguin peut détecter le cancer du cerveau : comment ça fonctionne

Une étude a montré que le « TriNetra-Glio » est le premier test sanguin au monde capable de fonctionner comme une véritable « biopsie liquide diagnostique ». S’il était introduit, cela pourrait faire la différence dans le diagnostic précoce et le traitement des tumeurs cérébrales, parmi les cancers avec le taux de mortalité le plus élevé.

Les tumeurs cérébrales, bien que assez rares, font partie des cancers avec le taux de mortalité le plus élevé : selon l’AIRC, le taux de survie à 5 ans après le diagnostic reste encore bas et ne dépasse pas 25% des cas. C’est pourquoi réduire les délais de diagnostic est l’un des principaux défis de la recherche médicale : un objectif qui, bien que complexe, semble aujourd’hui plus proche.

Une étude menée par le Imperial College Healthcare NHS Trust et l’Imperial College de Londres a en effet montré comment un simple test sanguin, renommé « TriNetra-Glio », pourrait aider à diagnostiquer la forme la plus mortelle du cancer du cerveau, à savoir les tumeurs gliales. Celles-ci représentent en effet 40% des tumeurs cérébrales.

Comment fonctionne le nouveau test

Le test sanguin TriNetra-Glio fonctionne en isolant les cellules tumorales libérées par la tumeur et circulant dans le sang. Les cellules isolées sont ensuite colorées et peuvent être identifiées au microscope. L’étude de validation clinique, récemment publiée dans l’International Journal of Cancer, a impliqué des patients atteints de tumeurs cérébrales traités au sein du Brain Tumour Research Centre of Excellence géré par l’Imperial College Healthcare et l’Imperial College London.

« Ce test n’est pas seulement un indicateur de maladie, mais une véritable biopsie liquide diagnostique », explique le Dr Kevin O’Neill, neurochirurgien consultant à l’Imperial College Healthcare, qui dirige le Brain Tumour Research Centre of Excellence avec le Dr Nelofer Syed de l’Imperial College de Londres.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | Une image de l’étude sur le test sanguin « TriNetra-Glio »

Les avantages potentiels

Le Dr O’Neill a également expliqué comment ce test sanguin, s’il était introduit, pourrait représenter une « véritable percée » dans le traitement des tumeurs cérébrales. Selon les chercheurs qui l’ont développé, ce test serait capable de détecter les cellules tumorales circulantes intacts dans le sang, qui pourraient ainsi être analysées comme un véritable exemplaire de tissu (comme dans les biopsies traditionnelles).

Les résultats de l’étude ont montré que ce test sanguin pourrait faire une différence pour les patients atteints de gliomes, en permettant un diagnostic plus précoce, un traitement plus rapide et une augmentation potentielle des taux de survie. Ce mode de diagnostic non invasif améliorerait également la qualité de vie des patients, qui n’auraient plus besoin de recourir à des biopsies chirurgicales.

Un test adapté aux tumeurs « difficilement accessibles »

Le Dr Nelofer Syed, chercheur à l’Imperial College de Londres, qui dirige avec le Dr O’Neill le Brain Tumour Research Centre of Excellence, a souligné que TriNetra-Glio présenterait comme avantages un coût bas et serait également adapté aux tumeurs moins accessibles en raison de leur emplacement ou d’autres obstacles.

« Grâce à cette technologie », a déclaré Syed, « le diagnostic des tumeurs inaccessibles peut devenir possible grâce à un test sanguin sans risque et facile à utiliser pour le patient. Nous pensons que cela représente une nouveauté mondiale, car il n’existe actuellement aucun test non invasif ou non radiologique pour ce type de tumeurs ».