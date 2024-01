Merveilleuse éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024 : à quelle heure et où la voir

Un des événements astronomiques les plus attendus et spectaculaires de 2024 aura lieu le 8 avril, lorsque le ciel sera le théâtre d’une magnifique éclipse solaire totale. Voici à quelle heure et où observer ce spectacle céleste.

Le lundi 8 avril 2024, une magnifique éclipse totale de Soleil se produira dans le ciel, l’un des événements astronomiques les plus attendus de l’année. Cela s’explique par le fait que l’occultation complète du disque solaire durera plus de 4 minutes (4 minutes et 28,2 secondes dans l’endroit le plus chanceux, au Mexique), ce qui en réalité l’une des éclipses solaires les plus fascinantes et exceptionnelles. Ce sera la plus longue aux États-Unis au cours des 100 dernières années, comme l’indique Space.com. L’Amérique du Nord sera le continent le plus chanceux, car l’ombre projetée par satellite de la Terre tracera une longue trajectoire entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.

Malheureusement, comme cela s’est déjà produit pour d’autres éclipses solaires totales récentes, l’événement ne sera pas visible depuis l’Italie, sauf – bien sûr – à travers les multiples directs en streaming qui seront certainement organisés dans quelques mois. Mais presque toute l’Europe sera exclue de l’événement ; seule les Açores (îles portugaises au cœur de l’océan Atlantique), qui représentent la limite extrême occidentale du territoire européen, pourront observer un spectacle significatif. L’éclipse solaire partielle pourra cependant être admirée par les habitants du Portugal continental, ainsi que par les Espagnols et les Britanniques. Certaines îles très septentrionales, comme les îles Svalbard, seront également partiellement touchées par la chance.

Comme l’a souligné le site spécialisé timeanddate.com, une éclipse de Soleil (mais aussi de Lune) commence à un endroit donné de la Terre et se termine à un autre, en fonction des mouvements célestes de la Lune autour de la Terre et de notre planète autour du Soleil. Lorsque le système composé du Soleil-Lune-Terre est parfaitement aligné et que la Lune se trouve entre l’étoile et la planète, l’ombre projetée par le disque lunaire peut occulter complètement (ou presque) le disque solaire, qui ont des dimensions apparentes similaires d’après notre perspective terrestre. Le Soleil est évidemment beaucoup plus grand que la Lune, mais il est beaucoup plus éloigné du satellite naturel, soit environ 150 millions de kilomètres (une UA, unité astronomique) contre une moyenne de 348 000 kilomètres, c’est pourquoi ils ont des dimensions apparentes similaires lorsqu’ils sont observés depuis la Terre. Si la Lune recouvre complètement le Soleil, cela donne une éclipse totale, qui peut être de type annulaire – comme celle du 14 octobre 2023 – si on peut observer le spectaculaire « anneau de feu », une partie de la photosphère, la « surface » de l’étoile. Cela dépend de la distance entre la Lune et la Terre ; plus elle est proche de l’apogée (distance maximale) et éloignée du périgée (distance minimale), plus l’anneau de feu est grand.

À quelle heure voir l’éclipse totale de Soleil du 8 avril 2024

Revenons à l’éclipse du 8 avril 2024, l’éclipse partielle commencera exactement à 15h42 temps universel coordonné (UTC), soit 17h42 heure italienne, tandis que la totalité sera atteinte environ une heure plus tard, à 18h38. La phase maximale de l’éclipse, caractérisée par l’obscurcissement le plus prolongé du disque solaire, se produira à 20h17 dans la partie centro-nord du Mexique, où l’événement, comme indiqué précédemment, durera près de 40 minutes et 30 secondes. Comme l’explique le planétologue belge Jean Meeus, la durée maximale possible d’une éclipse solaire totale est de 7 minutes et 32 secondes. La sortie de la phase de totalité se produira à 21h55, tandis que la fin de l’éclipse, qui coïncide avec la fin de l’éclipse partielle, se produira à 22h52. Nous soulignons que ces heures se réfèrent à l’événement astronomique dans son ensemble, c’est-à-dire de la première à la dernière localité où il sera visible, mais chaque région sur Terre aura son point culminant, en fonction du déplacement de l’ombre, comme l’illustre cette image de timeanddate.

Les endroits les plus chanceux, où l’éclipse totale sera visible, se trouvent dans une longue bande entre l’Amérique centrale et l’est des États-Unis. Certains archipels océaniques tels que les îles Cook, Kiribati et Saint-Pierre-et-Miquelon auront également beaucoup de chance. Pour l’Italie, comme indiqué, nous devrons nous contenter des directs en streaming en soirée. Mais l’Italie sera elle aussi bientôt embrassée par de magnifiques éclipses solaires. La plus spectaculaire et complète est attendue pour le 2 août 2027, mais les éclipses partielles du 29 mars 2025 et du 12 août 2026 seront également fascinantes.