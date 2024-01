Les effets spéciaux utilisés par Forrest Gump et que tu n’imaginais même pas

Ni la pluma ni él jugando al ping pong son de verdad

Tom Hanks comme Forrest Gump

Il y a des films qui, grâce à leur réalisation soignée, ne nous font pas remarquer l’utilisation d’effets spéciaux, et nous parlons à la fois d’effets spéciaux mécaniques, optiques ou bien sûr numériques, qui sont précisément ceux qui nous intéressent cette fois-ci. Que vous le croyiez ou non, Forrest Gump a utilisé une bonne quantité de ces derniers, et le fait que nous n’ayons pas trop remarqué (presque) rien en 1994 était et reste une véritable prouesse.

Bien sûr, Jurassic Park date de 1993 et continue de surprendre encore aujourd’hui, car à l’époque, les effets spéciaux étaient réalisés avec plus de soin, et surtout en beaucoup plus petite quantité. On n’en abusait pas, comme c’est le cas au cinéma ces dernières années. Nous avons tous en mémoire la scène de Matrix Reloaded sur le terrain de basket-ball et les nombreux agents Smith, ou plus récemment, The Flash avec les bébés, n’est-ce pas ? Eh bien voilà.

C’était une autre époque, et comme cela se passe non seulement dans le septième art, les choses étaient traitées différemment. Si vous saviez que vous aviez un scénario fantastique et que votre film serait joué par un acteur déjà consacré mais encore en pleine ascension comme Tom Hanks, la dernière chose que vous vouliez, c’était rater le coup avec les effets spéciaux, et à part les prises historiques où Forrest (Tom Hanks) a été inséré à l’aide de l’ordinateur, force est de constater que, si on ne nous dit pas qu’il y en a d’autres, nous ne les aurions même pas vus.

Les effets spéciaux de Forrest Gump

Ceux qui les ont vus sont les responsables de la chaîne YouTube Fame Focus, spécialisée dans l’analyse des films célèbres d’Hollywood et la révélation des secrets qui se cachent derrière certaines de leurs scènes les plus emblématiques ou visuellement impressionnantes.

Forrest Gump en réalité partie, et parmi toutes les vidéos que nous pouvons trouver parmi ses publications, celle-ci peut être la plus curieuse et inattendue.

En plus de placer Forrest aux côtés de John Lennon ou Richard Nixon, les plus évidents, une variété d’effets « invisibles » ont été créés pour le film, y compris la chute emblématique de la plume, la transformation du Lieutenant Dan en double amputé, des scènes de guerre au Vietnam, des foules sur le National Mall, la bataille de ping pong aux Jeux olympiques et le remplissage d’un stade de football de l’Alabama avec des fans bruyants.

L’équipe d’effets spéciaux de Industrial Light & Magic (rien que ça) a été honorée par un Oscar en 1994.

Vous pouvez regarder Forrest Gump sur Netflix.