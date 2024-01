Le temps d’écran peut affecter la capacité des enfants à traiter les sensations

Les écrans sont un grand allié pour de nombreuses familles aujourd’hui. Après tout, ils représentent une source de divertissement presque infinie pour les plus jeunes. Cependant, si le temps passé devant l’écran vous semble inoffensif, sachez que, selon une nouvelle étude, cela peut affecter la capacité sensorielle des enfants.

Une part significative des parents et des éducateurs d’aujourd’hui considère les écrans comme un pilier important du divertissement, car ils offrent une pause dans le besoin d’attention des plus jeunes.

Alors que le temps passé devant un écran peut sembler inoffensif, voire enrichissant lorsqu’il est utilisé avec modération, il est rempli de pièges. En effet, une utilisation excessive et incontrôlée peut éloigner les enfants de l’activité physique et de la stimulation de leur imagination, et peut nuire au développement de compétences essentielles, telles que l’autorégulation émotionnelle.

D’après Science Alert, une nouvelle étude a conclu que le temps passé devant un écran par les bébés et les jeunes enfants est également associé à un risque supplémentaire que de nombreux parents n’ont peut-être pas pris en compte : le développement de comportements de traitement sensoriel atypiques.

Les enfants qui passent plus de temps à regarder la télévision ou d’autres vidéos avant l’âge de 2 ans ont plus de chances de développer ces comportements atypiques avant l’âge de 3 ans, et la probabilité semble augmenter proportionnellement avec l’augmentation du temps d’écran par jour.

Ces comportements incluent « la recherche de sensations » et « l’évitement des sensations » – lorsque l’enfant recherche une stimulation sensorielle plus intense ou est plus réticent aux sensations intenses, respectivement -, ainsi que « l’enregistrement bas », une sensibilité plus faible ou une réponse plus lente aux stimuli.

Comme l’ont observé les chercheurs, de tels comportements peuvent fournir des indications sur les capacités de traitement sensoriel d’un enfant, ou sur la capacité de son corps à interpréter les stimuli sensoriels et à produire une réponse appropriée.

Les écrans affectent la capacité sensorielle des enfants

L’étude a utilisé des données de l’US National Children’s Study (NCS), une étude à grande échelle, mais incomplète, conçue pour étudier les influences environnementales sur la santé et le développement de l’enfant.

Alors que les National Institutes of Health des États-Unis ont annulé le NCS plus tôt que prévu, en 2014, les auteurs de la nouvelle étude indiquent que des données avaient déjà été recueillies sur environ 5000 enfants.

Ces données comprennent des informations sur l’exposition des bébés et des jeunes enfants aux écrans à 12, 18 et 24 mois, dont beaucoup ont également été soumis au Profil Sensoriel du Bébé et de l’Enfant (ITSP – Infant/Toddler Sensory Profile), un questionnaire visant à éclairer les capacités de traitement sensoriel des jeunes enfants.

L’ITSP peut aider à révéler des schémas de « basse réactivité » ou de « recherche de sensations », en classant les enfants comme ayant des comportements sensoriels faibles, typiques ou élevés en fonction de la fréquence de différents comportements liés aux sens.

La nouvelle étude s’est basée sur les réponses des soignants de 1471 enfants enregistrés entre 2011 et 2014.

Pour les enfants de 1 an, tout temps d’écran au cours de la première année – par opposition à aucun – était associé à une probabilité 105% plus élevée de présenter plus tard des comportements sensoriels élevés plutôt que typiques liés à la basse réactivité à l’âge de 33 mois.

Dans le cas des enfants de 18 mois, chaque heure supplémentaire d’écran par jour était associée à une probabilité 23% plus élevée de présenter plus tard des comportements sensoriels élevés liés à l’évitement des sensations et à la basse réactivité à l’âge de 33 mois.

Et chez les enfants de 2 ans, chaque heure supplémentaire de temps d’écran quotidien était associée à une probabilité 20% plus élevée de recherche de sensations élevées, de sensibilité sensorielle et d’évitement des sensations dans l’année suivante.

Compte tenu des liens trouvés dans cette étude, les auteurs affirment que ces comportements de traitement sensoriel atypiques peuvent être une préoccupation majeure de santé liée au temps passé devant un écran pour les jeunes enfants, y compris les problèmes de sommeil, les retards de langage, les problèmes de comportement et les troubles du spectre de l’autisme.

Cette association peut avoir d’importantes implications dans les troubles de l’hyperactivité avec déficit de l’attention et l’autisme, car le traitement sensoriel atypique est beaucoup plus prévalent dans ces populations. Le comportement répétitif, tel qu’observé dans les troubles du spectre de l’autisme, est fortement corrélé au traitement sensoriel atypique. Des travaux futurs pourraient déterminer si le temps passé devant un écran au début de la vie peut alimenter l’hyperconnectivité sensorielle du cerveau observée dans les troubles du spectre de l’autisme, tels que des réponses cérébrales élevées à la stimulation sensorielle.

a expliqué l’experte Karen Heffler, de la Drexel University.

Selon David Bennett, psychiatre à l’université Drexel, « la formation et l’éducation des parents sont essentielles pour minimiser, voire éviter, le temps passé devant un écran pour les enfants de moins de deux ans ».