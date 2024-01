Cette série de science-fiction brutale est capable de rivaliser avec Dune : vous pouvez la regarder en streaming.

Avec cette série, vous aurez un divertissement de la meilleure qualité

C’est l’une des grandes séries d’Apple TV+

Il y a de nombreux types de science-fiction. Par exemple, Star Wars pourrait parfaitement être un western et fonctionnerait tout autant en tant que film. Cela est dû en grande partie au fait qu’il adapte une histoire très intéressante et utilise la science-fiction comme cadre. Ce n’est pas quelque chose de négatif, mais il y a un type de science-fiction qui est incontournable pour appartenir à ce genre. L’un de ces cas est celui que nous allons aborder, une série qui aborde le genre de l’intérieur et nous présente l’évolution des sociétés humaines et leur effondrement, ce qui semble inévitable en observant le cours de l’histoire.

Une série sur le cycle des sociétés humaines

Tous les empires, absolument tous, s’effondrent. Dans cette optique, que peut-on faire pour éviter l’effondrement des civilisations humaines ? Tout indique que rien du tout. Cependant, un génie de la psychohistoire est clair sur une chose. L’objectif n’est pas d’empêcher leur chute, mais il faut rendre le cycle de ténèbres avant que la civilisation ne recommence à émerger suffisamment court pour que la souffrance humaine ne soit pas trop élevée.

Ainsi, avec cette prétention, un scientifique lance à travers l’immensité de l’espace deux arches puissantes contenant toute la connaissance de son époque pour aider les civilisations émergentes du futur à se développer de la meilleure façon possible.

Ainsi, au fil des milliers d’années, les mondes pourront se développer à nouveau grâce à ces précieux préceptes. Il s’agit donc d’un pari pour la survie de l’humanité et c’est l’un des thèmes les plus abordés dans l’œuvre.

Mais la question ne s’arrête pas là. Comment les personnes réagiront-ils à ces crises déjà prédites ? De nouveaux problèmes surgiront, qui n’avaient pas été envisagés, et d’importants enjeux se joueront pour ces nouvelles civilisations. Ce n’est pas une série de science-fiction ordinaire, car tout comme son œuvre mère, les romans Fondation d’Isaac Asimov, il s’agit d’une œuvre très introspective, qui cherche également à parler de la nature de l’humanité et comment, même si nous essayons de lutter contre le destin, ce n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît.

La série est l’une des plus importantes du catalogue d’Apple TV+ et ce n’est pas pour rien car elle est vraiment excellente. Ses valeurs de production sont très élevées, et cela se remarque dans la qualité tant de sa production que de sa finition.

Il est vrai que la deuxième saison s’améliore dans tous les domaines par rapport à la précédente, mais c’est toujours un pari très intéressant. Si elle approfondit certains aspects que le roman n’aborde pas, principalement parce qu’adapter le roman tel quel est pratiquement impossible, chaque épisode a des milliers d’années entre eux et créer une version totalement fidèle au récit serait très difficile.

Cependant, c’est probablement l’une des meilleures productions de science-fiction de ces dernières années. Et il est certainement très recommandé de la regarder si vous êtes un amateur de ce genre.

Regarder Fondation sur Apple TV+

Une autre bonne recommandation serait de regarder Silo, une série qui a été une véritable surprise en 2023 et qui a également l’air impressionnante.