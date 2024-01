Des médicaments « miraculeux » qui font perdre beaucoup de poids réduisent également l’envie de boire de l’alcool

Une équipe de recherche américaine a découvert que des médicaments tels que Ozempic, Wegovy et Mounjaro, connus pour faire perdre beaucoup de poids, peuvent également réduire le désir de boire de l’alcool. C’est une nouvelle très positive.

Les nouveaux médicaments considérés comme extrêmement efficaces pour favoriser la perte de poids – tels que la sémaglutide et la tirzépatide, capables d’éliminer des dizaines de kilogrammes – se révèlent également très utiles pour réduire le désir de consommer de l’alcool, selon une nouvelle étude. Étant donné que l’abus d’alcool est considéré comme l’une des principales menaces pour la santé publique – il est associé à une mortalité élevée due à de multiples maladies – et étant donné qu’il existe peu de traitements pour contrer cette condition, la découverte que les médicaments anti-obésité (et antidiabétiques) tels que Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Rybelsus peuvent également réduire la consommation d’alcool est une nouvelle extrêmement positive.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Institut de recherche biomédicale Fralin de la Virginia Tech, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’École de médecine Virginia Tech Carilion et de la Virginia Polytechnic Institute & State University de Blacksburg, a déterminé que la sémaglutide et la tirzépatide peuvent également réduire le désir de consommer de l’alcool. Les chercheurs, dirigés par les professeurs Alexandra G. DiFellicentonio et Warren K. Bickel, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené deux études distinctes. Dans la première étude, ils ont analysé statistiquement des dizaines de milliers de publications dans des centaines de « subreddits » portant sur la consommation d’alcool et l’utilisation des médicaments susmentionnés. Au total, ils ont isolé environ 1 600 publications rédigées par près de 1 000 utilisateurs uniques présentant une corrélation entre les éléments. L’enquête a révélé que plus de 70 % des utilisateurs, après avoir pris les médicaments, avaient réduit leur consommation d’alcool (ainsi que leur appétit et les conséquences négatives liées à la consommation, telles que les gueules de bois et les maux de tête).

Dans la deuxième étude, ils ont impliqué 153 sujets atteints d’obésité (indice de masse corporelle ou IMC égal ou supérieur à 30), tous buveurs d’alcool déclarés qui avaient pris de la sémaglutide et de la tirzépatide pendant au moins un mois. Ils ont été comparés à un groupe témoin composé de participants n’ayant pas pris ces médicaments ou d’autres antidiabétiques. L’analyse des données a révélé que, dans les groupes prenant les deux médicaments, les chercheurs ont observé un nombre « significativement plus bas » de fringales, de consommation d’alcool auto-déclarée, de nombre de boissons consommées par épisode de consommation et de troubles liés à l’utilisation de boissons alcoolisées par communiqué à ceux qui n’avaient pas pris les médicaments. Cette différence a également été observée chez les mêmes sujets, avant et après la prescription des médicaments « miraculeux ».

« Ces résultats s’ajoutent à une littérature croissante selon laquelle ces médicaments peuvent freiner les habitudes de consommation d’alcool dangereuses », a déclaré le professeur Bickel, professeur de recherche sur la santé comportementale à l’université de Viriginia, dans un communiqué de presse. « Les participants ont déclaré boire moins, ressentir moins d’effets de l’alcool lorsqu’ils en boivent et réduire les risques de fringales », a ajouté la professeure DiFeliceantonio, en particulier en ce qui concerne la deuxième étude. Étant donné qu’à ce jour, très peu de médicaments ont été approuvés pour le trouble de l’abus d’alcool – comme le disulfiram, la naltrexone et l’acamprosate, qui ont reçu l’approbation de la FDA – et que leurs résultats ne sont pas si satisfaisants, savoir que les principes actifs approuvés contre l’obésité et le diabète de type 2 peuvent également avoir cet « effet secondaire » de réduire la consommation d’alcool peut avoir un impact significatif sur la santé publique.

Les preuves de l’efficacité de la sémaglutide et de la tirzépatide continuent de s’accumuler, mais des études plus approfondies avec un exemplaire de participants plus important seront nécessaires pour confirmer toutes les conclusions. Il convient également de tenir compte des limites des enquêtes dont les résultats ont été auto-déclarés. Récemment, une équipe de recherche de l’Institut de recherche sur la santé humaine Kathleen Lonsdale de l’Université Maynooth a également démontré que la sémaglutide avait des propriétés anticancéreuses. Les détails de la recherche « Semaglutide and Tirzépatide reduce alcohol consumption in individuals with obesity » ont été publiés dans Scientific Reports.