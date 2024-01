Qu’est-ce que l’hypoxie à l’azote et comment fonctionne la méthode utilisée pour la condamnation à mort de Kenneth Smith

L’Alabama a exécuté Kenneth Smith en utilisant pour la première fois au monde l’inhalation de gaz azote, une procédure qui provoque une hypoxie, c’est-à-dire une carence en oxygène au niveau des tissus qui, si elle est prolongée, entraîne la mort : que savons-nous de cette méthode, comment est-elle réalisée et qu’est-ce qui s’est passé pendant l’exécution.

Le détenu Kenneth Eugene Smith, exécuté en Alabama lors de la première exécution par inhalation de gaz azote

Le détenu Kenneth Eugene Smith est mort d’asphyxie, plus précisément d’une hypoxie à l’azote, lorsqu’il a été exécuté le jeudi 25 janvier 2024 en Alabama. Son exécution a été la première au monde à utiliser la méthode de l’inhalation d’azote, une procédure qui a été réalisée à l’aide d’un masque facial à travers lequel le gaz a été administré pendant environ 15 minutes. Le passage de Smith – condamné à mort en 1996 pour l’assassinat d’une femme commissionné par son mari en 1988 et ayant déjà survécu à une tentative d’exécution par injection létale en 2022 – est survenu suite à l’inhalation d’une concentration élevée d’azote qui a provoqué une carence en oxygène dans l’organisme (hypoxie).

Quand l’azote devient toxique et comment survient la mort par hypoxie

L’hypoxie à l’azote est une condition qui se produit en cas de carence en oxygène au niveau des tissus, endommageant les organes importants tels que le cœur, le cerveau et le foie en quelques minutes. Plus précisément, on parle d’hypoxie histotoxique lorsque la condition est due à l’incapacité des tissus à utiliser l’oxygène, comme dans le cas d’une intoxication qui, pour l’exécution de Smith, a été obtenue par l’inhalation d’azote gazeux (N2).

L’azote gazeux, qui constitue environ 78% de l’air que nous respirons, est en effet dangereux en cas d’augmentation de sa concentration et de la réduction conséquente du pourcentage d’oxygène, qui est d’environ 20% dans l’air. Par conséquent, en présence d’une plus grande proportion d’azote dans l’air – qui n’est pas détectée par l’odorat car il s’agit d’un gaz inodore – l’azote devient toxique, causant ainsi une hypoxie (une déficience partielle en oxygène) et par la suite une anoxie (absence totale d’oxygène).

Lorsqu’elle est prolongée, le manque d’oxygène provoque « l’incapacité de se déplacer, la perte de conscience, des convulsions et la mort » selon l’US Chemical Safety and Hazard Investigation Board. Les premiers effets, indique le Board, se produisent en dessous de 19% d’oxygène, décrits comme des « événements indésirables imperceptibles », et jusqu’à 16% d’oxygène, où l’on observe une augmentation de la fréquence cardiaque et respiratoire, ainsi que des troubles cognitifs et une coordination réduite. De plus amples réductions d’oxygène entraînent de la fatigue et des perturbations émotionnelles (concentrations inférieures à 14%), compromettant la respiration et causant des dommages cardiaques permanents, des nausées et des vomissements. En présence de concentrations inférieures à 10%, il y a une incapacité de se déplacer, une perte de conscience, des convulsions et la mort.

Comment s’est déroulée l’exécution et combien de temps a duré la procédure

La méthode utilisée en Alabama pour l’exécution de Kenneth Smith diffère de la procédure utilisée dans certains cas en Europe pour le suicide assisté. Au lieu d’utiliser une cagoule ou le dispositif appelé Sarco (pour l’euthanasie) spécialement conçu à cet effet, lors de l’exécution de Smith, l’azote a été administré en utilisant un masque facial, selon un protocole développé par l’État de l’Alabama qui n’avait jamais été testé auparavant.

Il s’agissait donc de la première exécution avec ce type de procédure, qui a débuté à 19h53 en Alabama (3h53 du matin en Italie). Smith, attaché à une civière, « a semblé conscient pendant plusieurs minutes » ont déclaré les témoins des médias dans un communiqué conjoint. « Pendant environ deux minutes, il tremblait et se tortillait. Cela a été suivi de plusieurs minutes de respiration profonde sur la civière ».

Ensuite, « sa respiration a ralenti jusqu’à ce qu’elle ne soit plus perceptible » et, comme l’a précisé le commissaire du département pénitentiaire de l’Alabama, John Hamm, « un médecin a déclaré Smith mort à 20h25 heure locale ». Lorsqu’on lui a demandé si les tremblements et les tortillements étaient la preuve que Smith souffrait, Hamm a répondu que « au début, (il semblait) essayer de retenir son souffle le plus longtemps possible […]. Et puis il y a eu des informations selon lesquelles il luttait un peu contre ses limitations, mais il y a eu quelques mouvements involontaires et un peu de respiration agonique, donc tout était prévu, en se référant aux effets secondaires que nous avons vus ou étudiés de l’hypoxie à l’azote ». L’agonie respiratoire désigne un mouvement involontaire observé chez les personnes en train de mourir.

Quels sont les risques de la procédure, également contestée par l’ONU

Seuls trois États – Alabama, Oklahoma et Mississippi – ont approuvé l’utilisation de l’azote pour la peine de mort, mais seule l’Alabama s’est doté d’un protocole spécifique. Début de ce mois-ci, les experts des Nations Unies ont toutefois contesté la méthode, exprimant leurs préoccupations et qualifiant la procédure de « méthode d’exécution non testée » qui a soumis Smith à un « traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire à la torture » pouvant « provoquer une mort douloureuse et humiliante ».

Les experts ont également observé que les exécutions « causant des douleurs ou des souffrances graves, au-delà des préjudices inhérents aux sanctions légales, violent probablement la Convention contre la torture à laquelle les États-Unis sont partie, ainsi que le Corps de principes pour la protection de toutes les personnes sous une forme quelconque de détention ».

Avant l’exécution de Smith, personne ne pouvait dire avec certitude ce qui allait se passer. Les différentes possibilités ont soulevé de nombreuses préoccupations, notamment la crainte que l’administration de l’azote à travers un masque insuffisamment fixé puisse provoquer des convulsions ou ne garantir quantité suffisante de gaz pour tuer Smith, mais suffisante pour provoquer des complications ou des lésions cérébrales graves.

Ce qui s’est passé dans la chambre des exécutions de l’Alabama jeudi soir constitue maintenant un précédent, non seulement pour l’État américain, qui est l’un des 27 États où la peine de mort est en vigueur. Cependant, six de ces États – Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie et Tennessee – ont suspendu les exécutions au cours des dix dernières années. Même en Alabama, en 2022, toutes les exécutions avaient été temporairement suspendues après une série de tentatives infructueuses d’injection létale, y compris celle de Smith, mais elles ont repris en juillet 2023. À ce jour, plus de 2 300 personnes ont été condamnées à mort aux États-Unis.