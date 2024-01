Colman Domingo interprétera le controversé père de Michael Jackson dans le biopic du roi de la pop

Nous la verrons en 2025

Colman Domingo et le roi de la pop

Récemment nominé aux Oscars en tant que meilleur acteur pour son rôle dans Rustin, Colman Domingo, que nous avons également pu voir dans des séries telles que Euphoria, a déjà décroché son prochain rôle. En 2025 sortira le film Michael, un biopic centré sur Michael Jackson, et Domingo interprétera Joe Jackson, le père du roi de la pop, toujours mêlé à la polémique.

Après ses propos selon lesquels les jeunes acteurs ne savent pas ce qu’est une journée de travail dure, ce rôle semble lui convenir parfaitement, car Joe Jackson, décédé le 27 juin 2018, a été accusé à de nombreuses reprises d’être une figure autoritaire et exigeante, traitant ses enfants, qui formaient le groupe Jackson 5 à leurs débuts, de manière excessivement stricte, surtout pendant leurs premières années, alors qu’ils n’étaient encore que des enfants.

Les protagonistes donnent leur avis

« Je suis ravi de faire partie d’un film qui explore à la fois l’âme complexe du légendaire Michael Jackson et son impact sur la musique et la culture en tant qu’icône mondiale », déclare Colman Domingo. « Je suis non seulement chanceux d’avoir un personnage riche, complexe et défectueux à représenter en Joe Jackson, mais j’ai également une place de premier choix pour l’incroyable transformation de Jaafar [Jackson]. Après l’avoir vu lors des répétitions, mon esprit a été impressionné. Il y a quelque chose de divin dans la façon dont Jaafar canalise son défunt oncle. Son talent et son incarnation de l’essence de Michael sont tout simplement au-dessus de tout« .

Jaafar Jackson est le neveu de Michael Jackson et le fils de Jermaine Jackson, et il interprétera un jeune Michael Jackson, c’est-à-dire son oncle, lorsque Michael sortira l’année prochaine.

Antoine Fuqua (Training Day, King Arthur, saga The Equalizer), qui réalisera le film, n’a que des mots élogieux pour Colman Domingo : « Colman a une incroyable palette, il s’efforce d’habiter profondément ses personnages et de comprendre leur véritable essence et leur motivation. Je suis reconnaissant de travailler avec un acteur doté de sa passion et de son talent pour représenter les nombreux aspects de Joe Jackson : mari, père et manager ».