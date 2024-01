Antidouleur liée à la mort de dizaines de personnes en Espagne, selon une association

L’association ADAF dénonce la mort de dizaines de personnes après l’utilisation de la méta-amizole, le principe actif présent dans plusieurs médicaments analgésiques et antipyrétiques, certains étant très courants. Que savons-nous des risques.

Un analgésique courant est mis en accusation car il aurait causé la mort d’environ 40 Britanniques en Espagne depuis 2016, selon ce qui a été rapporté au quotidien Daily Mail par l’activiste Cristina Garcia del Campo, présidente de l’Association pour les personnes affectées par les médicaments (ADAF). Il s’agit de la méta-amizole, plus précisément le sodium de méta-amizole ou le monohydrate de dipyrone, le principe actif présent dans de nombreux médicaments ayant une action antalgique, antipyrétique et spasmolytique commercialisés par divers laboratoires pharmaceutiques. Certains d’entre eux, très utilisés par le passé, peuvent aujourd’hui en Italie être achetés uniquement sur ordonnance médicale, tandis que dans d’autres pays ils sont interdits. Parmi ceux où la méta-amizole est interdite figurent les États-Unis, le Royaume-Unis, la Suède, la France, l’Irlande et l’Australie, dont les agences de régulation ont jugé défavorable le communiqué entre les risques et les bénéfices. Il est toutefois régulièrement commercialisé en Amérique du Sud, en Russie, en Asie et dans certains pays européens. Il est très courant en Espagne et au Portugal.

Le médicament antalgique non stéroïdien, lorsqu’il est disponible, est généralement utilisé pour lutter contre la douleur aiguë (comme les maux de dents), la fièvre, les maux de tête, les douleurs menstruelles, les myalgies (douleurs musculaires) et d’autres affections courantes liées à un état inflammatoire. Dans certains cas, la méta-amizole est également prescrite après des interventions chirurgicales et des blessures, ainsi que pour le traitement des coliques et des douleurs causées par des maladies oncologiques. De manière générale, il s’agit d’une thérapie symptomatique ciblée et de courte durée. Une utilisation prolongée et des doses élevées sont en effet associées à des risques potentiels pour la santé. L’base de données Drugbank indique que des doses excessives peuvent entraîner une toxicité gastro-intestinale et que le principe actif peut, dans de rares cas, déclencher une myélotoxicité conduisant à une agranulocytose induite par les médicaments.

Cette dernière condition est précisément celle considérée comme principalement responsable des passage des citoyens britanniques cités par Mme Garcia del Campo. L’agranulocytose, comme l’expliquent les manuels MSD pour les professionnels de la santé, se caractérise par un effondrement du nombre d’un type particulier de globules blancs et expose à un risque élevé d’infections potentiellement mortelles. Outre la septicémie, elle peut également se manifester par une défaillance multi-organes. Récemment, l’Agence italienne du médicament (AIFA) a également identifié des lésions hépatiques liées à l’utilisation des médicaments susmentionnés (DILI, drug-induced liver injury), ce qui a conduit à une réévaluation des produits contenant de la méta-amizole.

La présidente de l’ADAF a déclaré au Daily Mail que la dernière victime britannique en Espagne en raison d’un médicament antalgique contenant de la méta-amizole était Mark Brooks, un homme de 42 ans originaire du Derbyshire. Il a ressenti une douleur à l’épaule après avoir joué au golf près d’Alicante et a reçu le médicament pour la soulager. Il est décédé quatre jours après son administration et, selon ce que rapporte Garcia del Campo, il était en parfaite santé. La femme affirme avoir recueilli des preuves sur une centaine de cas indésirables enregistrés chez les citoyens britanniques, qui seraient sensiblement plus exposés au risque d’agranulocytose que les Ibères. Selon une étude citée par le journal britannique (non publiée), les Britanniques auraient en effet un risque jusqu’à 120 fois supérieur. Toutefois, comme l’indique le Guardian, il n’existe aucune étude scientifique indépendante permettant de prouver cette prédisposition particulière des Britanniques au risque d’agranulocytose due à la méta-amizole.

L’ADAF soutient que les organismes de pharmacovigilance en Espagne devraient en faire davantage pour garantir la sécurité des touristes, des expatriés et d’autres personnes. Garcia del Campo a accusé les responsables et les organismes publics chargés de surveiller d’avoir des intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques « ou quelque chose du genre » et de n’avoir donné que des « recommandations faibles » jusqu’à présent concernant les risques potentiels des médicaments concernés. C’est pourquoi son association a décidé de porter plainte pénale pour négligence grave à leur égard. « L’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé et les différentes administrations de santé responsables de la pharmacovigilance en Espagne, ou les personnes responsables de la sécurité des patients en pharmacologie, ne font pas leur travail de manière responsable », a déclaré Garcia del Campo.

Malgré les débats acharnés en cours sur les médicaments à base de méta-amizole, il est toujours nécessaire de suivre les recommandations de son médecin traitant et du pharmacien. L’agranulocytose et d’autres effets indésirables sont connus et correctement rapportés dans les notices. Lorsqu’ils sont approuvés et disponibles, le communiqué risques-bénéfices de ces médicaments est considéré comme favorable selon les doses et les cycles thérapeutiques recommandés par les autorités de régulation.