Fortnite reviendra sur iOS cette année, mais Epic reste en conflit avec Apple et insiste sur le fait que…

Epic Games et Apple sont en conflit judiciaire médiatique qui a commencé lorsque l’entreprise Fortnite a tenté d’ajouter une méthode de paiement alternative sur les appareils iOS, ce qui a entraîné la suppression de leurs jeux de l’App Store par Apple, car ils ont considéré qu’Epic avait violé les conditions de la boutique. Quatre ans après le départ du jeu de battle royale, Epic Games a annoncé qu’il prépare son retour en 2024, mais uniquement en Europe et non dans le store iPhone et iPad. Les nouvelles directives juridiques de l’Union européenne permettront l’arrivée de l’Epic Games Store sur le système d’exploitation d’Apple, afin de contourner l’interdiction. En attendant, la société dirigée par Tim Sweeney est convaincue que le géant américain enfreint la loi.

« Fortnite reviendra sur iOS en Europe en 2024, distribué via le futur Epic Games Store pour iOS. Restez à l’écoute des détails pendant que nous démêlons le calendrier de la réglementation. Nous continuerons à argumenter devant les tribunaux et les régulateurs que Apple enfreint la loi« , ont-ils déclaré dans un communiqué publié sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Le compte Twitter officiel de Fortnite a averti Tim Cook que « le monde les observe ». Pour le moment, il ne semble pas qu’Apple soit prêt à céder.

Apple exige un nouveau taux

Il est important de souligner que le changement de loi qui favorise la présence d’autres stores sur les appareils mobiles a été tracé par l’Union européenne, il n’est donc pas clair si Fortnite pourra arriver sur iOS au Kingdom-Uni. Il n’est pas non plus confirmé si Epic Games paiera à Apple le taux demandé pour que les boutiques alternatives opèrent sur son système d’exploitation.

Fortnite est l’un des jeux les plus populaires au monde. Le jeu gratuit de type battle royale est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et appareils Android.



