Nous avons bien fait de nous méfier. Pas de reboot, l’histoire de « The West Wing » s’est révélée être un…

Bien que cela semble être un bon cadeau pour les fans

Le casting principal

C’est vrai, nous reconnaissons, nous devons être encore plus prudents et ne pas nous laisser emporter par l’émotion chaque fois qu’il y a le moindre indice d’un redémarrage ou d’une suite d’une série qui nous a marqués il y a des années, ainsi nous ne souffrirons pas autant quand nous découvrirons que ses protagonistes ne faisaient que jouer avec nos sentiments .

Cela nous est déjà arrivé avec The Office, surtout cette fois où en fin de compte nous sommes tombés sur une vidéo compilatoire de compilations, et maintenant cela nous est déjà arrivé avec L’aile ouest de la Maison Blanche, bien que en notre défense nous dirons que la semaine dernière nous avons déjà mis en garde qu’il était plus probable que ce soit autre chose plutôt qu’une redémarrage, même si nous étions en pleine année des élections américaines.

Et c’est ainsi que ça a été, car ce que Mary McCormack , Kate Harper dans la fiction, nous a préparé en fin de compte n’a été ni une réunion ni même un nouvel épisode du podcast The West Wing Weekly, mais un livre intitulé What’s Next: A Backstage Pass To The West Wing, Its Cast And Crew, And Its Enduring Legacy Of Service, écrit avec son amie et collègue de la série Melissa Fitzgerald, qui a joué le rôle de Carol Fitzpatrick pendant les 7 saisons de la série.

Un coup dur pour ceux qui s’attendaient à autre chose, mais un bon achat pour ceux qui se souviennent encore avec tendresse de l’une des meilleures séries politiques et qui veulent en savoir plus sur les coulisses du tournage d’un spectacle de cette envergure.

Synopsis de L’aile ouest de la Maison Blanche

Découvrez ce qui se passe derrière le rideau et les intrigues internes de la Maison Blanche dans cette série dramatique novatrice avec des touches comiques du lauréat des Emmy John Wells, du nominé Aaron Sorkin et du gagnant Thomas Schlamme.