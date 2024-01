La première photo du lander japonais SLIM sur la Lune montre ce qui a mal tourné

L’image, prise par Sora-Q, le mini-robot éjecté avant l’atterrissage, révèle la cause du problème qui a empêché les panneaux solaires du véhicule de générer l’énergie nécessaire à son fonctionnement : le module s’est renversé sur le côté, tournant de 90 degrés par communiqué à la position qu’il aurait dû avoir après l’atterrissage.

La photo du module lunaire japonais SLIM prise par le mini-robot SORA-Q montre que le véhicule repose sur un côté et que ses panneaux solaires sont orientés vers l’ouest, actuellement à l’ombre par communiqué aux rayons du soleil / Crédit : JAXA

La première photo du module lunaire japonais SLIM, atterri sur la Lune le samedi 19 janvier, révèle la cause du problème qui a empêché les panneaux solaires du véhicule de générer l’énergie nécessaire à son fonctionnement. L’image, prise par Sora-Q, le mini-robot éjecté quelques instants avant l’atterrissage, et transmise à la Terre par un deuxième robot éjecté, le Lunar Excursion Vehicle 1, ou Lev-1, qui communique indépendamment avec le contrôle de la mission, a montré que le module s’était renversé sur le côté, tournant de 90 degrés par communiqué à la position correcte.

La cause du problème du module lunaire japonais SLIM

Le module lunaire japonais SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), lancé le 6 septembre 2023 et atterri sur la Lune après un voyage de plus de quatre mois, a présenté « une anomalie dans le moteur principal, qui a affecté l’orientation du vaisseau lors de l’atterrissage », explique l’Agence spatiale japonaise (JAXA). L’un des deux grands propulseurs du SLIM aurait donc cessé de fonctionner pendant la descente et, selon l’hypothèse formulée par la JAXA elle-même – qui semble être confirmée par la première photo prise par Sora-Q – le module n’a pas atterri correctement, finissant par se renverser sur le côté.

Illustration de la position où le module SLIM aurait dû atterrir / JAXA

« La vitesse de descente au moment du contact avec le sol était d’environ 1,4 m/s ou moins, ce qui était inférieur à la plage de conception, mais des conditions telles que la vitesse latérale et l’orientation étaient en dehors de la plage de conception – a ajouté l’Agence spatiale – On estime que cela a entraîné un comportement différent de celui prévu. Nous enquêtons maintenant sur la perte de fonctionnalité du moteur principal, en tenant compte également de facteurs externes autres que le moteur lui-même, dans le but de déterminer la cause du problème« .

Cela expliquerait les difficultés à générer l’énergie nécessaire au fonctionnement du SLIM : en reposant sur un côté, les panneaux solaires du véhicule sont orientés de manière à ne pas recevoir la lumière du soleil.

La tentative du Japon de sauver la mission SLIM

L’Agence spatiale japonaise pourrait encore réussir à sauver la mission de son module lunaire. Incapable de générer de l’énergie, afin d’éviter que le système de batteries du SLIM ne se décharge complètement, moins de trois heures après l’atterrissage, les ingénieurs de contrôle de la mission ont décidé de mettre le véhicule en veille. « La batterie a été déconnectée selon nos procédures, avec une charge restante de 12%, afin d’éviter une situation où le redémarrage (du module, ndlr) serait entravé », précisait la JAXA après l’intervention.

Un mosaïque d’images prises par la caméra embarquée du SLIM, créée à partir de 257 images de faible résolution / Crédit : JAXA

Avant l’hibernation, l’équipe a néanmoins réussi à obtenir une série d’images de la surface lunaire, prises par la caméra infrarouge à bord, ainsi que les données de sa descente sur la surface lunaire, montrant que le module se trouve sur une pente, entouré de petits rochers, au pied du cratère équatorial Shioli. « L’analyse des données acquises avant la mise hors tension a confirmé que Slim avait atteint la surface de la Lune à environ 55 mètres à l’est du site d’atterrissage initial », précisait la JAXA, parvenant tout de même à réaliser l’atterrissage en douceur qui a fait du Japon le cinquième pays à réussir un alunissage en douceur, après les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde.

Actuellement, l’espoir est que dans le lieu d’atterrissage du SLIM – où il est actuellement « matin » – au fil du jour lunaire (qui dure environ un mois terrestre, dont deux semaines sont de jour avant que le soleil ne se couche à l’ouest pour deux semaines de nuit) se trouve dans une situation où l’angle d’éclairage permettra de réveiller le véhicule. Si, comme il apparaît, les panneaux solaires sont orientés vers l’ouest, il pourrait donc être nécessaire d’attendre jusqu’à l’après-midi lunaire avant que les cellules captent suffisamment de lumière pour recharger le système de batteries.