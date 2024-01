Soul, Luca et Red auront une deuxième chance au cinéma. Voici leurs dates de (re)sortie.

Arriveront progressivement

De nouvelles opportunités pour ces trois-là

Qu’est-ce que Luca, Soul et Red ont en commun ? Eh bien, plusieurs choses. Pour commencer, les trois sont des films d’animation de Pixar, propriété de Disney. De plus, elles ont toutes été diffusées directement sur Disney+. Et bien sûr, quand cela s’est produit, nous avons tous été en colère contre Disney de ne pas nous avoir donné la chance de les apprécier comme il se doit, c’est-à-dire au cinéma.

Ceci est quelque chose que la Maison de la Souris souhaite remédier, et rapidement, car dans moins d’un mois, nous pourrons nous approcher de notre salle de cinéma préférée (ou la plus proche) et voir le premier de ces films, Soul, qui sortira le 16 février. Luca suivra le 22 mars, puis Red arrivera le 1er mai, préparant le terrain pour la grande sortie d’Inside Out 2 cet été.

Soul

Qu’est-ce qui fait que tu es… TOI ? Soul, le film des studios d’animation Pixar qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation, présente Joe Gardner, un professeur de musique au lycée qui reçoit l’opportunité de sa vie : jouer dans le meilleur groupe de jazz de la ville. Mais un faux pas l’entraîne des rues de New York vers l’Endroit d’Avant, un endroit fantastique où les nouvelles âmes reçoivent leur personnalité, leurs particularités et leurs centres d’intérêt avant d’aller sur Terre. Déterminé à retrouver sa vie, Joe se lie d’amitié avec 22, une âme précoce qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Dans son désespoir d’apprendre à 22 à quel point la vie est merveilleuse, Joe pourrait finir par trouver les réponses aux questions les plus importantes de la vie.

Luca

Situé dans un charmant village côtier de la Riviera italienne, Luca, un film original de Disney et Pixar, raconte la transition vers l’âge adulte d’un jeune garçon lors d’un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et d’innombrables balades en scooter. Luca partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, Alberto, mais le plaisir est menacé par un grand secret : ils sont des monstres marins originaires d’un monde caché sous l’eau.

Red

Dans Red, de Disney et Pixar, on rencontre Mei Lee, une fille de 13 ans sûre d’elle-même qui jongle entre être la fille obéissante de sa mère et le chaos de l’adolescence. Sa mère protectrice mais un peu arrogante, Ming, ne se sépare jamais de sa fille, une réalité malheureuse pour l’adolescente. Et comme si les changements dans ses intérêts, ses relations et son corps ne suffisaient pas, à chaque fois qu’elle est trop émue (ce qui est pratiquement TOUJOURS le cas), elle se « transforme » en un panda roux géant !