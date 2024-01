Comment réinitialiser la barre de son LG [Guide étape par étape]

Recherchez-vous les étapes pour réinitialiser la barre de son LG ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit, car aujourd’hui, vous apprendrez comment le faire. La réinitialisation d’une barre de son LG aide les utilisateurs à résoudre des problèmes courants, tels que des problèmes audio, des désynchronisations, et autres.

LG est l’une des plus grandes sociétés de produits électroniques grand public, qui produit des téléviseurs, des barres de son et d’autres appareils électroniques. Leurs barres de son sont communément connues pour leur qualité et leur design. Cependant, comme d’autres appareils électroniques, vous pouvez rencontrer des problèmes avec la barre de son LG. Si rien ne fonctionne dans de tels cas, la réinitialisation d’usine devient une étape nécessaire. Lisez la suite pour découvrir comment vous pouvez réinitialiser la barre de son LG.

Pourquoi devez-vous réinitialiser la barre de son LG ?

Comme indiqué précédemment, vous devrez peut-être réinitialiser la barre de son LG lorsque vous rencontrez des problèmes avec elle. D’autres facteurs sont également responsables de la nécessité de la réinitialiser. Voici certains d’entre eux:

Vous vendez ou retournez votre barre de son LG

Reconfigurer les paramètres audio

La barre de son s’éteint ou s’allume en permanence

La qualité audio a diminué

La barre de son LG ne se connecte pas aux appareils Bluetooth

Vous ne parvenez pas à connecter votre barre de son au WiFi

Vous ne parvenez pas à entendre l’audio de l’appareil connecté

Le son se coupe ou se brise

Si vous avez rencontré l’un des problèmes énumérés ci-dessus, la réinitialisation de la barre de son LG à ses paramètres d’usine peut vous aider à résoudre le problème.

Comment effectuer une réinitialisation douce de la barre de son LG

La réinitialisation douce n’est rien d’autre qu’un redémarrage simple avec quelques étapes supplémentaires à suivre pendant le processus. Avant de réinitialiser votre barre de son LG en usine, vous pouvez essayer une réinitialisation douce, car elle peut résoudre le problème que vous rencontrez avec la barre de son.

Étape 1: Appuyez sur le bouton Mise sous tension pour éteindre la barre de son.

Étape 2: Débranchez le câble d’alimentation de la prise électrique.

Étape 3: Laissez la barre de son reposer pendant environ 5 à 6 minutes.

Étape 4: Ensuite, rebranchez le câble dans la prise électrique.

Comment effectuer une réinitialisation complète de la barre de son LG

[Modèle NB5530A et LAP340]

Si la réinitialisation douce ne fonctionne pas pour vous, vous devez alors effectuer une réinitialisation complète de la barre de son. La réinitialisation complète de la barre de son ramène l’appareil à ses paramètres par défaut. Voici comment vous pouvez le faire:

Étape 1: Assurez-vous que la barre de son est allumée.

Étape 2: Appuyez simultanément sur les boutons Bluetooth et Entrée pendant environ 10 à 15 secondes. Vous pouvez également appuyer simultanément sur les boutons Bluetooth et Mise sous tension.

Étape 3: Vous verrez E2P CLR sur l’écran de la barre de son, puis elle s’éteindra automatiquement.

En alternance, appuyez sur les boutons Volume et Mise sous tension en même temps pendant 10 secondes pour effectuer la réinitialisation.

Modèle NB4530 et NB2430A

Si vous avez une barre de son LG des modèles NB4530 ou NB2430A, suivez les étapes ci-dessous pour la réinitialiser complètement:

Étape 1: Pendant que la barre de son est allumée, appuyez sur le bouton Stop sur la barre de son et maintenez-le enfoncé simultanément avec le bouton 0 sur la télécommande pendant 5 à 10 secondes.

Étape 2: Relâchez les boutons une fois que vous voyez E2P CLR sur l’écran.

Modèles NB5540, NB4540 et NB3540

Pour les modèles de barre de son NB5540, NB4540 et NB3540, suivez le guide ci-dessous pour réinitialiser:

Étape 1: Tout d’abord, assurez-vous que la barre de son LG est allumée.

Étape 2: Maintenez le bouton – sur la barre de son enfoncé en même temps que le bouton 0 sur la télécommande pendant environ 5 secondes.

Étape 3: Vous verrez le message E2P CLR sur l’écran de la barre de son, puis la barre de son s’éteindra automatiquement une fois la réinitialisation terminée.

Modèles LAS855, 750, 550, 450, SH5, SH7, SH8, SJ5, SJ7, SJ8, SJ9

Pour réinitialiser les modèles LAS855, 750, 550, 450, SH5, SH7, SH8, SJ5, SJ7, SJ8 et SJ9 de la barre de son LG, suivez les étapes décrites ci-dessous:

Étape 1: Appuyez sur le bouton Effet sonore sur la télécommande et sur le bouton – sur la barre de son.

Étape 2: Dès que vous voyez le message E2P CLR sur l’écran de la barre de son, relâchez les boutons.

Étape 3: Une fois la réinitialisation terminée, la barre de son s’éteindra automatiquement.

Modèle LAS350B

Suivez les étapes suivantes pour réinitialiser le modèle LAS350B de la barre de son LG:

Étape 1: Pendant que la barre de son est allumée, appuyez sur le bouton Aigu sur la télécommande et sur le bouton – sur la barre de son.

Étape 2: Relâchez les boutons dès que vous voyez le message E2P CLR sur l’affichage de la barre de son.

Étape 3: Lorsque la barre de son s’éteint, cela indique que la réinitialisation est terminée.

Modèle LAS260B

Pour réinitialiser le modèle LAS260B de la barre de son LG, suivez les étapes suivantes:

Étape 1: Appuyez sur la touche Volume Plus de la télécommande et sur le bouton – sur la barre de son.

Étape 2: Relâchez les boutons dès que vous voyez le message E2P CLR sur l’écran.

Modèles SJ2, SH2, SK5Y

Voici comment réinitialiser les modèles SJ2, SH2 et SK5Y de la barre de son LG:

Étape 1: Tout d’abord, assurez-vous que la barre de son est allumée.

Étape 2: Pour le modèle SJ2, appuyez sur le bouton Champ sonore standard sur la télécommande et sur le bouton – sur la barre de son. Appuyez sur le bouton Son standard sur la télécommande et sur le bouton – sur la barre de son pour le modèle SH2, et appuyez sur le bouton Champ sonore automatique sur la télécommande et sur le bouton – sur la barre de son en même temps pour le modèle SK5Y.

Étape 3: Relâchez les boutons dès que vous voyez le message E2P CLR, ce qui indique que la réinitialisation est en cours.

Étape 4: Ensuite, la barre de son s’éteindra automatiquement, ce qui indique que la réinitialisation est terminée.

Modèles SK10Y, SK8Y

Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser les modèles SK10Y et SK8Y de la barre de son:

Étape 1: Appuyez longuement sur le bouton WiFi sur la barre de son pendant environ 5 secondes.

Étape 2: Vous verrez le message E2P CLR sur l’écran de la barre de son, puis elle s’éteindra automatiquement lorsque la réinitialisation sera terminée.

Comment réinitialiser un subwoofer LG

Si vous rencontrez des problèmes avec le subwoofer, vous pouvez le réinitialiser facilement en suivant ces étapes simples:

Étape 1: Tout d’abord, assurez-vous que le témoin LED du subwoofer est allumé. Sinon, vous devez vérifier le câble d’alimentation.

Étape 2: Appuyez sur le bouton Stop de la barre de son LG.

Étape 3: Appuyez sur le bouton 6 de votre télécommande pendant 5 à 10 secondes.

Étape 4: Vous verrez un message WL Reset sur l’affichage de la barre de son. Désormais, appuyez sur le bouton de jumelage à l’arrière du subwoofer pendant 5 à 10 secondes.

Étape 5: Désormais, vous devriez voir les voyants rouge et vert clignoter alternativement.

Étape 6: Débranchez le câble de la barre de son LG et du subwoofer, puis vérifiez si le témoin LED s’est éteint.

Étape 7: Rebranchez le cordon d’alimentation dans la barre de son et le subwoofer, puis allumez-les.

Étape 8: Vérifiez si le voyant vert du subwoofer cesse de clignoter rapidement. Si oui, cela indique que la réinitialisation est terminée.

Questions fréquemment posées

Y a-t-il un bouton de réinitialisation sur la barre de son LG?

Alors qu’il n’y a pas de bouton spécifique sur la barre de son ou sa télécommande, vous pouvez facilement effectuer la réinitialisation en appuyant sur une série de boutons.

Puis-je annuler une réinitialisation d’usine sur la barre de son LG?

Non, vous ne pouvez pas annuler la réinitialisation d’usine, car elle est irréversible. Une fois effectuée, tous les paramètres et les données sont effacés, et vous devez les réajuster.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la réinitialisation de la barre de son LG. Avant de passer à la réinitialisation complète, assurez-vous de réinitialiser doucement votre barre de son, car cela peut vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez avec l’appareil. Si ce n’est pas le cas, utilisez une solution en fonction du modèle de votre barre de son pour la réinitialiser à ses paramètres d’usine.