Comment regarder Antena 3, Nova et Neox en direct sans TNT

Vous voulez regarder Antena 3, Nova et Neox sur un appareil qui n’a pas d’antenne? Nous vous présentons les options qui s’offrent à vous.

téléviseur non connecté à l’antenne

De nos jours, il n’est pas nécessaire d’être connecté à une antenne TDT pour accéder aux chaînes de télévision. Grâce à Internet, nous pouvons accéder à des contenus en direct ainsi qu’à la demande de chaînes comme RTVE ou Telecinco. Bien sûr, il est également possible de regarder Antena 3, Neox, Nova et toutes les chaînes du groupe Atresmedia sur votre télévision traditionnelle.

Pour cela, nous avons trois options. Nous pouvons installer l’application du groupe sur un appareil mobile ou une SmartTV, nous pouvons accéder directement à leur site officiel ou nous pouvons utiliser des applications tierces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur chacune d’entre elles.

Application AtresPlayer

AtresPlayer est l’application officielle du groupe Atresmedia, disponible à la fois sur les appareils mobiles, les SmartTV et les appareils tels que l’Amazon Fire Stick. À partir de là, nous pouvons accéder en direct à toutes les chaînes du groupe, parmi lesquelles nous pouvons trouver à la fois Antena 3, Neox et Nova. Et nous pouvons également accéder à un large catalogue de contenu à la demande, de sorte que vous ne manquiez pas votre émission préférée si vous ne pouvez pas être devant la télévision à l’heure de sa diffusion.

Le téléchargement de l’application est totalement gratuit et l’accès en direct aux émissions des différentes chaînes l’est également.

Cependant, l’application nous permet également de souscrire à un abonnement de 4,99 euros qui nous donne accès à du contenu supplémentaire, y compris certaines des séries espagnoles qui ont fait fureur ces dernières années, telles que Veneno ou La Ruta. Certaines finissent par être diffusées gratuitement plus tard, mais d’autres restent exclusives aux utilisateurs payants.

De plus, si vous payez pour AtresPlayer Premium, vous pourrez accéder à certaines fonctionnalités supplémentaires telles que le téléchargement de contenu en ligne, faire marche arrière en direct ou regarder le contenu de toutes les chaînes du groupe pendant les 7 derniers jours. Il n’est pas nécessaire de payer, encore moins, mais si vous regardez souvent du contenu de ces chaînes, cela pourrait en valoir la peine.

Mais si tout ce qui vous intéresse est de regarder les chaînes en direct comme si vous étiez devant un téléviseur avec TDT, il vous suffit d’accéder à l’application et de cliquer sur Directos. Vous y trouverez l’accès aux différentes chaînes du groupe. Choisissez celle que vous voulez et commencez à regarder le contenu. Non seulement il n’est pas nécessaire de payer, mais il n’est même pas nécessaire de s’inscrire.

AtresPlayer | Play Store

Site web d’Antena 3

Une façon d’avoir des chaînes de télévision gratuites sur votre téléphone portable, votre PC ou votre SmartTV sans rien installer consiste à accéder directement au site web des différentes chaînes. Antena 3 offre sur son site web exactement les mêmes contenus que ceux que l’on peut trouver dans l’application Atresplayer, donc si vous allez uniquement regarder la télévision en ligne de manière occasionnelle ou si vous avez peu d’espace de stockage, il est possible que cela ne vaille pas la peine de télécharger l’application. En entrant simplement sur le site web, vous pourrez cliquer sur le bouton En Directo, à partir duquel vous pourrez choisir la chaîne que vous voulez regarder.

Il est important de souligner qu’avant que les contenus ne commencent à être diffusés, vous devrez regarder quelques publicités. La seule façon de vous débarrasser de cette publicité est de souscrire à l’abonnement à Atresplayer Premium dont nous avons déjà parlé.

Si vous êtes un utilisateur payant, vous pourrez accéder sur le site web à tous les contenus que vous pouvez également trouver dans l’application. Mais même si ce n’est pas le cas, vous avez la possibilité de regarder toutes les émissions en direct d’Antena 3, Neox, Nova et des autres chaînes de ce groupe. Vous n’aurez même pas besoin de vous inscrire. Vous devrez simplement faire preuve d’un peu de patience avec les publicités et vous pourrez profiter de tout. La version web est généralement l’option la plus recommandée si vous accédez souvent depuis un ordinateur, où nous ne pouvons généralement pas installer l’application mais où nous ne voulons probablement pas renoncer à nos émissions préférées.

Dans le cas où nous allons regarder la programmation depuis un téléphone portable ou une SmartTV, l’application sera probablement l’option la plus pratique. Mais si pour une raison quelconque vous ne pouvez pas l’installer, la version web est accessible depuis n’importe quel appareil.

À partir d’applications alternatives

Si pour une raison quelconque nous ne pouvons pas accéder à l’application ou au site web officiel d’Antena 3, une autre option que nous avons à notre disposition est d’utiliser une application alternative pour accéder à ces contenus en direct. Il s’agit généralement d’applications qui nous offrent l’accès à différentes chaînes de télévision, de ce groupe et d’autres. Voici quelques applications que nous pouvons recommander :

TDT Channels : Cette application nous permet d’accéder à pratiquement toutes les chaînes auxquelles nous pouvons accéder via la TDT. Le seul problème que nous pouvons rencontrer est qu’elle n’est pas disponible sur le Play Store, donc nous devrons d’abord télécharger son APK. Mais elle fonctionne assez bien et vous permet d’accéder à un grand nombre de chaînes sans trop de complications.

: Cette application nous permet d’accéder à pratiquement toutes les chaînes auxquelles nous pouvons accéder via la TDT. Le seul problème que nous pouvons rencontrer est qu’elle n’est pas disponible sur le Play Store, donc nous devrons d’abord télécharger son APK. Mais elle fonctionne assez bien et vous permet d’accéder à un grand nombre de chaînes sans trop de complications. Photocall TV : Ce que nous trouvons ici n’est pas une application, mais un site web à partir duquel nous pouvons regarder pratiquement toutes les chaînes de télévision diffusées en France, notamment Antena 3, Neox et Nova. C’est une bonne option pour y accéder à partir de l’ordinateur ou d’un appareil iOS.

: Ce que nous trouvons ici n’est pas une application, mais un site web à partir duquel nous pouvons regarder pratiquement toutes les chaînes de télévision diffusées en France, notamment Antena 3, Neox et Nova. C’est une bonne option pour y accéder à partir de l’ordinateur ou d’un appareil iOS. Mobdro : Cette application est essentiellement un agrégateur de chaînes à partir duquel nous pouvons regarder du contenu provenant de différents endroits et pays. Elle est un peu moins stable que les précédentes, mais peut être une bonne idée pour profiter de vos émissions préférées.

: Cette application est essentiellement un agrégateur de chaînes à partir duquel nous pouvons regarder du contenu provenant de différents endroits et pays. Elle est un peu moins stable que les précédentes, mais peut être une bonne idée pour profiter de vos émissions préférées. Movistar + : Si vous êtes abonné à Movistar +, vous pourrez accéder à partir de leur application à toutes les chaînes généralistes de notre pays, parmi lesquelles se trouvent celles du groupe Atresmedia.

Comme vous pouvez le voir, vous avez de nombreuses options pour regarder Antena 3 sans être devant un téléviseur. Il vous suffit maintenant de choisir celle qui vous convient le mieux.