Nous savons déjà quand nous pourrons voir les quatre derniers épisodes de la saison 2 d’Invincible.

La attente s’envolera

Omni Man et Mark

Le 3 novembre 2023, après deux ans d’attente, les premiers 4 épisodes de la saison 2 d’Invincible, une série d’animation centrée sur la vie d’un superhéros adolescent et de son père qui est tout sauf conventionnel, ont été diffusés. Basée sur une bande dessinée du même nom écrite par Robert Kirkman, qui est également scénariste de la série exclusive de Prime Video, nous pouvons enfin lui donner une date de conclusion.

Conclusion de la saison, pas de la série, qui, comme l’a annoncé Kirkman lui-même en octobre dernier, aura plus de saisons à venir, et elles n’arriveront pas aussi tard que la deuxième par rapport à la première. « Ça pourrait être tous les 18 mois, 16 mois, 13 mois ou tous les 12 mois. Nous essayons toujours de le découvrir », confirmait le créateur et maintenant scénariste.

Si vous avez déjà vu les 8 épisodes de la première saison et les 4 de la deuxième (vous avez eu le temps pour cela), sachez qu’il ne reste plus beaucoup de temps avant l’arrivée des 4 suivants. Le 14 mars sera enfin le jour où nous saurons ce qui attend Mark après avoir reçu (encore une fois) la pire raclée de sa vie.

Invincible sur Prime Video

Invincible nous emmène dans la vie de Mark Grayson, un jeune de 17 ans qui hérite des super pouvoirs de son père, Omni Man. Au début, tout est idyllique, car il est devenu ce qu’il avait toujours voulu être, car il enviait son père d’être l’une des personnes les plus aimées de la planète. Cependant, soudainement, quelque chose se produit qui change tout et qu’il n’aurait jamais imaginé.

En général, la série nous montre que les apparences sont trompeuses et que le désir du protagoniste de devenir un superhéros peut se retourner contre lui quand il s’y attend le moins.

Le casting comprend les voix de Steven Yeun dans le rôle de Mark Grayson (le protagoniste) et également de JK Simons, l’acteur mythique de Whiplash, dans le rôle d’Omni Man. De plus, parmi les acteurs de doublage, on trouve également des acteurs de renom tels que Mark Hamill, c’est-à-dire Luke Skywalker.

