Comment la magnifique photo de la Lune sur la Grivola, récompensée par la NASA, est-elle née : les réponses de l’auteur.

Le photographe valdôtain Enzo Massa Micon a immortalisé la Lune se levant sur la montagne Grivola du Massiccio del Gran Paradiso, toutes deux illuminées à moitié. La photographie a été récompensée par la NASA en tant qu’image astronomique du jour (APOD), une reconnaissance prestigieuse. L’auteur raconte à Netcost-security.fr comment cette prise de vue est née.

La splendide photographie APOD de la Lune se levant sur la Grivola. Crédit : Enzo Massa Micon

Avec cette magnifique prise de vue en tête de l’article, dans laquelle la Lune se détache sur la montagne Grivola, l’Italien Enzo Massa Micon a remporté l’une des récompenses les plus recherchées par les astrophotographes du monde entier, à savoir les photographes spécialisés dans la capture des spectacles célestes (profonds ou non). Aujourd’hui, lundi 22 janvier 2024, sa photographie a été récompensée par la Astronomy Picture of the Day (APOD) de la NASA, c’est-à-dire l’image astronomique du jour. Créée il y a environ 30 ans par les chercheurs Robert Nemiroff et Jerry Bonnell, il s’agit d’une reconnaissance visant à promouvoir la beauté du ciel et bien sûr à soutenir la diffusion scientifique. Chaque photographie est commentée par un astronome professionnel pour expliquer en quelques mots le phénomène montré.

La photographie de notre compatriote est particulièrement suggestive car elle crée un magnifique parallèle entre la montagne Grivola, le troisième sommet le plus élevé du massif du Gran Paradiso, et le satellite de la Terre. En effet, les deux sont illuminés à moitié et parfaitement alignés verticalement. Lorsque la photographie a été prise au début d’octobre 2022, la Lune était en phase de Premier Quartier, où la moitié droite du disque lunaire est illuminée (à Dernier Quartier, c’est la gauche qui est illuminée).

Comme indiqué dans la description de l’APOD, « le Soleil est à droite du pittoresque paysage en premier plan, illuminant le côté droit de la Lune de manière similaire à la façon dont il illumine le côté droit de la montagne ». « Cette phase lunaire est appelée « quart » car la fraction éclairée visible depuis la Terre représente un quart de toute la surface lunaire. Le traitement numérique de cette exposition unique a mis en valeur les deux objets géants. Capturer le terminateur de ce quart de Lune en étroite alignement avec la crête montagneuse presque verticale a nécessité un timing précis car la Terre tourne une fois par jour », a conclu la NASA. Pour en savoir plus sur la façon dont cette image a été obtenue, Netcost-security.fr a interviewé le photographe Enzo Massa Micon, qui a décidé de partager avec nous deux autres prises de vue suggestives du « duo ». Voici ce qu’il nous a raconté.