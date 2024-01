Le mégalodon n’est pas le « méga » requin que nous pensions : la nouvelle découverte sur les dimensions

Représentation artistique d’un mégalodon. Crédit : Roland/Pixabay

Le mégalodon, l’énorme requin éteint il y a 3,6 millions d’années, était moins « mega » que ce qui était auparavant supposé. C’est ce qu’une équipe de recherche internationale a découvert en réexaminant des fossiles dans une nouvelle étude publiée dans le journal Palaeontologia Electronica, constatant que le mégalodon était beaucoup plus mince que ce que suggéraient les études précédentes. Les scientifiques, co-dirigés par Phillip Sternes de l’Université de Californie à Riverside et le professeur de paléobiologie à l’Université DePaul de Chicago, Kenshu Shimada, ont expliqué qu’ils ont entrepris cette enquête après avoir remarqué une disparité entre deux longueurs précédemment publiées pour le même spécimen, ce qui a incité l’équipe à réévaluer la validité de la reconstruction de la forme corporelle en se basant sur les preuves disponibles.

L’un des principaux obstacles dans la reconstitution de l’apparence du mégalodon (Otodus megalodon) réside dans le fait que les paléontologues disposent uniquement de dents et de vertèbres fossiles, ce qui a traditionnellement nécessité l’utilisation d’un animal modèle pour sa représentation. Les tentatives les plus récentes ont été réalisées en utilisant le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) comme modèle, ce qui a conduit les chercheurs à conclure que le mégalodon était une version plus trapue du grand requin blanc.

Le mégalodon était plus mince mais plus long que ce qui était auparavant supposé

« Notre équipe a réexaminé les fossiles et a découvert que le mégalodon était plus mince et peut-être même plus long que le requin blanc moderne », ont expliqué les chercheurs. Il mesurerait donc plus de 15 à 20 mètres de longueur mais serait plus mince qu’un requin blanc. « Par conséquent, un meilleur modèle pour sa représentation pourrait être le requin taupe moderne », a précisé Sternes. « C’était néanmoins un redoutable prédateur, au sommet de la chaîne alimentaire marine ancienne, mais il se serait comporté différemment selon cette nouvelle compréhension de son corps ».

Alors, à quoi ressemblait réellement le mégalodon? Les résultats de la nouvelle étude suggèrent que le mégalodon n’était pas simplement une version plus grande du requin blanc moderne, mais qu’il avait un corps plus mince et allongé, ce qui impliquerait également un tube digestif plus long. Dans ce cas, il aurait pu bénéficier d’une meilleure absorption des nutriments, sans avoir besoin de se nourrir aussi souvent que précédemment supposé. « Avec une meilleure capacité de digestion des aliments, il aurait pu survivre plus longtemps sans avoir besoin de chasser », a ajouté Sternes. « Cela indique une pression prédatrice moindre sur d’autres créatures marines ».

Ces conclusions ont conduit à l’élaboration d’une autre théorie sur l’extinction des mégalodons, qui ne serait donc pas due à une diminution naturelle des proies. Selon la nouvelle hypothèse, en partie soutenue par cette nouvelle compréhension de sa forme, ce qui aurait conduit à l’extinction serait « une combinaison de facteurs, dont l’un aurait pu être l’émergence du grand requin blanc, qui était peut-être plus agile et un meilleur prédateur que le mégalodon », estime l’expert. « La compétition pour la nourriture aurait pu être un facteur important dans sa disparition ».