Kaley Cuoco reste à terre : The Flight Attendant annulée après deux saisons

L’actrice est plongée dans sa nouvelle série, Basé sur une histoire vraie

Kaley Cuoco comme Cassie Bowden

Kaley Cuoco est bien plus que Penny, la blonde stupide qui s’est révélée moins stupide par la suite dans The Big Bang Theory, et s’il y a une série qui le prouve, c’est The Flight Attendant, une émission basée sur un livre du même nom que nous pouvons voir exclusivement sur HBO Max et qui compte deux saisons; et nous craignons fort qu’elle ne bénéficie d’aucune autre saison.

C’est officiel, The Flight Attendant a été annulée, ce qui signifie que nous ne saurons pas ce qui arrivera à Cassie après toutes les aventures dans lesquelles elle s’est retrouvée jusqu’à présent, qui n’ont pas été légères. Bien que la deuxième saison nous ait offert une fermeture plus ou moins satisfaisante, de nombreuses questions restent en suspens et nous ne pourrons jamais y répondre, à moins qu’une autre société de production ne la sauve, comme l’a fait Netflix à plusieurs reprises par exemple.

A-t-elle vraiment réconcilié avec sa mère, jouée par Sharon Stone dans la fiction? Cassie a-t-elle complètement respecté la CIA? Continuera-t-elle à travailler comme détective maintenant dans l’agence de son amie Annie? Que se passe-t-il avec sa relation avec Marco? Des questions qui ne seront jamais répondues étant donné que Kaley Cuoco elle-même, protagoniste et productrice exécutive de la série, a décidé de ne pas poursuivre le projet pour une nouvelle saison, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

« Ce qui a commencé comme une couverture de livre accrocheuse s’est rapidement transformé en un vol extraordinaire pour toute une vie », a déclaré Cuoco dans un communiqué. « J’ai toujours imaginé The Flight Attendant comme une série limitée et grâce à une équipe créative incroyable, nous avons pu offrir deux saisons passionnantes. Personnellement, jouer Cassie a été un rêve devenu réalité et je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont participé à donner vie à cette série extrêmement originale ». L’actrice produit et joue actuellement dans Basé sur une histoire vraie, où nous pouvons également voir Natalia Dyer qui reviendra dans la dernière saison de Stranger Things.

De plus, le créateur et producteur exécutif Steve Yockey a ajouté: « The Flight Attendant a été un projet vraiment passionnant et la réception des téléspectateurs et des critiques a été assez impressionnante. Notre émission non conventionnelle a vraiment trouvé son public. Alors que nous avançons tous vers de nouveaux projets, ces deux saisons de télévision et l’incroyable équipe de professionnels qui les ont soutenues figureront toujours en haut de ma liste ».

Synopsis de The Flight Attendant et où la regarder

The Flight Attendant raconte l’histoire de Cassie Bowden, interprétée par Kaley Cuoco, une hôtesse de l’air avec une prédilection pour la fête et des problèmes d’alcool. L’intrigue se déclenche lorsque Cassie se réveille dans un hôtel à Bangkok après une nuit de fête, pour découvrir que le passager avec qui elle a partagé la nuit a été assassiné. Craignant d’être accusée du crime, Cassie se retrouve prise dans un réseau de mensonges et de conspirations.