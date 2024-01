Écrivaine remporte un prix littéraire et révèle ensuite le truc : « J’ai utilisé ChatGPT »

Intelligence artificielle (IA)

22 janvier 2024

13:22

Intitulé « The Tokyo Tower of Sympathy« , ce livre est considéré comme « impeccable » par la critique, et a même remporté le prix Akutagawa, l’un des plus prestigieux prix littéraires pour les jeunes écrivains au Japon. Pourtant, derrière ce succès se cache l’intelligence artificielle (IA). L’auteure, Rie Kudan, âgée de 33 ans, a révélé après sa victoire avoir utilisé ChatGPT pour écrire le roman : « J’ai l’intention de continuer à tirer profit de l’utilisation de l’IA dans l’écriture de mes livres, en laissant s’exprimer ma créativité au maximum », a-t-elle expliqué à CNN.

L’auteure a ajouté lors d’une conférence de presse que environ 5% de son livre a été écrit par l’intelligence artificielle. Il s’agit donc d’une collaboration, l’idée et l’écriture sont de Rie Kudan, qui a décidé d’utiliser ChatGPT comme un assistant, et d’ailleurs le chatbot est également mentionné dans le livre. L’histoire raconte l’histoire d’un architecte chargé de construire une prison confortable à Tokyo, et Kudan s’est tournée vers l’IA pour lui raconter « ces pensées et sentiments que je n’aurais pas pu dire à personne ». Les conversations avec le chatbot ont inspiré l’intrigue et les dialogues du roman.

La réaction du public après les révélations

Selon le Japan Times, la réaction sur les réseaux sociaux a été sévère, de nombreux utilisateurs s’inquiétant de l’impact que l’intelligence artificielle aura sur les travaux créatifs. Personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière les « hachoirs magiques » des intelligences artificielles. Elles passent au crible le web, ingèrent des informations, puis créent des textes et des images en s’inspirant des œuvres publiées en ligne. Une bataille juridique s’est ainsi ouverte pour redéfinir le droit d’auteur.

Cependant, le cas de Kudan n’entre pas dans ces « razzias de l’intelligence artificielle ». Comme l’a expliqué Keiichiro Hirano, écrivain et membre du comité du prix japonais sur X (anciennement Twitter) : « L’histoire selon laquelle l’œuvre primée de Rie Kudan aurait été écrite à l’aide d’une intelligence artificielle générative a été mal comprise… Si vous la lisez, vous verrez que l’intelligence artificielle générative est mentionnée dans l’œuvre. Il y aura des problèmes avec ce type d’utilisation à l’avenir, mais ce n’est pas le cas ici ».

Le marché des livres écrits par l’intelligence artificielle

Ces derniers mois, de nouveaux romans, essais et guides touristiques sont apparus sur les sites de commerce électronique. Ils ont tous des critiques cinq étoiles, des commentaires enthousiastes et un coût très bas. Une fois livrés, les acheteurs se sont rendu compte que quelque chose n’allait pas. Les livres étaient mal écrits, répétitifs, pleins d’erreurs grammaticales. Et en effet, ils étaient l’œuvre d’une intelligence artificielle. Les « auteurs » derrière les chatbots ont commencé à vendre les romans écrits par l’IA pour gagner facilement de l’argent.

Pour contrer l’utilisation de l’IA et surtout protéger les auteurs, plus de 10 000 écrivains ont signé une lettre ouverte. Ils demandent des outils permettant aux artistes de choisir s’ils veulent ou non confier leurs œuvres à l’IA. De plus, il faudrait créer une sorte de filigrane sur les contenus numériques pour prouver l’authenticité, la source et donc assurer une attribution et une rémunération correcte à l’artiste concerné. George R. R. Martin, l’auteur des Chroniques de glace et de feu, a même intenté une action en justice contre OpenAI, la société mère de ChatGPT, l’accusant d’avoir utilisé ses romans pour former l’intelligence artificielle.