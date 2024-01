Jeff Sneider dit que Fast XI sera plus simple que Fast X

Plus n’est pas toujours mieux

Dominic Toretto

Jeff Sneider, que nous avons pu lire dans des médias aussi respectés que Collider et Variety, entre autres, est un critique de cinéma bien connu sous le nom de The InSneider sur les réseaux sociaux, un alias dérivé des informations qu’il possède sur le monde du cinéma, et cette fois il a quelque chose à nous dire sur le prochain film de la saga Fast & Furious.

De film en film, Fast & Furious a perdu deux choses : son cap et la moitié de son nom. Cela a été plus que prouvé dans le dernier film, Fast X, sorti l’année dernière en 2023, bien que Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious) et Fast & Furious 9 (F9) étaient déjà incompréhensibles. En réalité, après le cinquième film, il y a peu à sauver.

Vin Diesel a voulu prouver que plus c’est mieux, mais avec un budget de 340 millions de dollars pour Fast X et une recette d’environ 725 millions, il a prouvé que non, surtout si l’on considère que la plupart de ces bénéfices reviennent aux salles de cinéma, peut-être est-ce pour cela et parce que les fans ne font que lui répéter de revenir aux sources, Fast XI semble être plus mesuré, même si ce n’est pas non plus excessif.

Moins, c’est plus pour Universal

Universal est en pleine forme, en réalité, 2023 a été l’année où elle a détrôné Disney en tant que studio ayant le plus gros chiffre d’affaires au box-office, mais elle n’aime pas non plus gaspiller de l’argent. C’est pourquoi, selon Sneider, la prochaine aventure de Dominic Toretto ira plus « à l’essentiel », avec moins de lieux et de courses-poursuites et un budget de 200 millions de dollars. Conséquent, mais nettement inférieur à celui du premier des deux films qui constitueront la conclusion de Fast & Furious.

Après plusieurs scénarios, il semble que l’option la plus simple et la plus proche (nous verrons bien) de ce qu’était le premier film a été choisie et Universal maintient la date du 4 avril 2025 comme date de sortie de Fast XI.

Synopsis de Fast X

Il y a douze ans, à Rio de Janeiro, Dom et son équipe ont vaincu le célèbre roi du trafic de drogue brésilien, Hernán Reyes. Maintenant, Dante, le fils de Reyes, qui a tout vu, a passé les douze dernières années à planifier sa vengeance contre Dom. Le plan de Dante dispersera la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres, et du Portugal à l’Antarctique.