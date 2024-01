Motorola lance sa campagne de déploiement Android 14 avec Moto G53

Il y a quatre mois, Google a officiellement annoncé la mise à jour Android 14 au public. Depuis lors, de nombreux fabricants de smartphones ont publié de nouvelles mises à jour logicielles pour leurs appareils éligibles. Samsung et OnePlus sont à la fin du déploiement, tandis que Motorola, tout comme l’année dernière, rejoint la course un peu plus tard. La société a commencé à déployer la mise à jour Android 14 pour son téléphone abordable de la série G, le Moto G53.

Un utilisateur de Moto G53, Marcos Santana, a transmis l’information à TudoCelular. Selon les détails, la mise à jour est diffusée avec le numéro de version du logiciel U1TP34.29-37-2 avec une taille d’environ 1,86 Go pour le téléchargement. Pour le moment, la mise à jour est déployée au Brésil, un déploiement plus large devrait commencer dans les prochains jours.

Le Moto G53 reçoit la mise à jour Android 14 avec le correctif de sécurité de décembre 2023, et il n’y a aucune information concernant la version de janvier. L’un des meilleurs aspects de la mise à jour Android 14 pour les appareils Motorola est qu’elle apporte de nouvelles options de personnalisation à l’écran de verrouillage, avec la possibilité de changer la police d’horloge, la couleur, les widgets et plus encore.

Voici un premier aperçu des nouvelles fonctionnalités de personnalisation, partagées par MotoFanBoy sur Twitter.

En plus des options de personnalisation, vous pouvez accéder aux nouvelles fonctionnalités intégrées d’Android 14 telles que des thèmes monochromes avec plus d’options de couleur, utiliser votre téléphone comme webcam, une nouvelle page des paramètres de la batterie, des polices encore plus grandes, une amélioration de la confidentialité et de la sécurité, et plus encore.

L’attente est enfin terminée, vous pouvez désormais mettre à jour votre smartphone Moto G53 vers Android 14. Si vous vivez au Brésil, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA, sinon, vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour dans Paramètres > Système > Mises à jour du système. La mise à jour est actuellement déployée de manière progressive et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours, vous pouvez attendre si la mise à jour n’est pas visible sur votre appareil.

N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant de mettre à jour votre téléphone. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% avant de mettre à jour votre appareil.