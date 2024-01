La mission Ax-3 avec Walter Villadei arrive aujourd’hui sur l’ISS : amarrage et ouverture de l’écoutille

L’Italie est de retour sur la Station spatiale internationale avec l’astronaute Villadei, le huitième Italien en orbite : la diffusion en direct de l’amarrage de la capsule Dragon de Space X, l’ouverture de l’écoutille et l’accueil des membres de l’équipage de l’Expedition 70.

L’astronaute italien Walter Villadei, colonel de l’Aeronatica Militare et pilote de la mission Ax-3 d’Axiom Space à destination de la Station spatiale internationale

La mission Axiom-3 (Ax-3) avec l’astronaute Walter Villadei débarque aujourd’hui, samedi 20 janvier 2024, sur la Station spatiale internationale (ISS). L’amarrage de la capsule Dragon de Space X au module Harmony de l’ISS, après un jour et demi de voyage depuis le lancement du jeudi 18 janvier 2024, a eu lieu vers 5h40 (11h40 en Italie) et est la troisième d’une mission privée vers le laboratoire en orbite, ainsi que la première pour un équipage entièrement européen.

Les étapes de l’amarrage de la navette Dragon à la Station spatiale internationale

Avec l’Italien Villadei, il y a donc le Suédois Marcus Wandt, de la nouvelle classe d’astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA), l’astronaute turc Alper Gezeravci. Le commandant est le vétéran Michael Lopez-Alegria, qui, après une longue carrière à la NASA, travaille maintenant pour Axiom Space. L’atterrissage sur l’ISS marque officiellement le début de la mission « Voluntas » qui, pour l’Italie, est le résultat de l’effort conjoint des institutions, de l’Agence spatiale italienne et des centres de recherche, d’universités et d’industries. Plus de 30 expériences scientifiques sont prévues, dont 13 italiennes, visant principalement à évaluer la réponse du corps humain dans l’espace, la résistance au stress et la protection contre les radiations.

La diffusion en direct de l’amarrage et de l’atterrissage de la mission avec Villadei sur l’ISS

Parti à 22h49 heure italienne le jeudi 18 janvier 2024 du Kennedy Space Center de la NASA à Cape Canaveral, en Floride, après un report de 24 heures pour des raisons techniques, le vaisseau spatial Dragon de SpaceX avec à son bord l’équipage de la mission Axiom-3 a atteint aujourd’hui, samedi 20 janvier, la Station spatiale internationale. L’amarrage au module Harmony de l’ISS, initialement prévu pour 4h19 ET (10h19 en Italie) a eu lieu peu après 5h40 ET (11h40 en Italie) avec les opérations successives d’amarrage, d’ouverture de l’écoutille et de débarquement des astronautes diffusées en direct sur YouTube par l’ESA et la NASA, sur la chaîne télévisée de la NASA et sur le site web de l’agence spatiale américaine, ainsi que sur les différentes plateformes sociales d’Axiom Space et de SpaceX.

Pour accueillir Villadei et les trois autres membres de l’équipage de Crew Dragon à bord de l’ISS se trouvent les astronautes de l’Expedition 70, parmi lesquels les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O’Hara, l’astronaute de l’ESA Andreas Mogensen, l’astronaute de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA) Furukawa Satoshi et les cosmonautes de Roscosmos, Konstantin Borisov, Oleg Kononenko et Nikolai Chub.

L’astronaute Walter Villadei est le huitième Italien en orbite

Walter Villadei, 50 ans en avril, pilote d’Axiom-3 et colonel de l’Aeronautica militare, est le huitième Italien en orbite après Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni, Roberto Vittori, Paolo Nespoli, Luca Parmitano et Samantha Cristoforetti. Le nouvel atterrissage sur la Station spatiale internationale marque officiellement le début de la mission Voluntas, au cours de laquelle sont prévues 30 activités, dont 13 seront menées par Villadei.

L’astronaute italien s’occupera de gérer les expériences développées par l’Aeronautica militare, qui joue également un rôle dans la gestion des activités promues par des entreprises et des start-ups italiennes, axées sur l’étude de l’accès sécurisé à l’espace et de la réponse de l’organisme humain à la permanence en orbite et des tests coordonnés par l’Agence spatiale italienne (Asi), avec la contribution d’industries et de start-ups allant de la télémédecine aux vêtements aérospatiaux, en passant par la mesure en temps réel du flux de particules cosmiques et les matériaux spéciaux développés par le constructeur automobile Dallara, ainsi que l’utilisation d’un nouveau protocole développé par Mental Economy de Lucca avec le support de PwC Italia, pour améliorer l’efficacité neuronale de ceux qui exercent des activités stressantes. Le projet de télé-médecine est consacré à Gvm Assistance de Ravenne, celui des vêtements aérospatiaux à la start-up marchigiana Spacewear.