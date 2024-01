N’importe qui sauf toi, la comédie romantique avec Sydney Sweeney et Glen Powell, arrive aujourd’hui au cinéma

Nous savons comment ça va finir, mais nous voulons le voir

Affiche du film

Sony Pictures présente aujourd’hui dans les salles de cinéma du monde entier sa nouvelle comédie romantique, la longue et presque insupportablement promue, basée, à une grande distance, sur la pièce du dramaturge anglais du XVIe siècle William Shakespeare connue sous le nom de Beaucoup de bruit pour rien.

Il s’agit d’un film australo-américain réalisé par le scénariste et, tenez-vous bien, professionnel du spectacle Will Gluck, qui a également réalisé les deux films jusqu’à présent de Peter Rabbit, le premier ayant été produit et distribué, ainsi que le film qui nous intéresse, par Sony Pictures.

À l’occasion de la sortie du film, Sony Pictures nous a permis de voir une nouvelle bande-annonce d’un de ces films dans lesquels nous savons tous comment se terminent les protagonistes, mais cela ne nous dérange pas de voir comment ils arrivent à une fin presque inévitable, surtout s’il y a autant d’humour que semble le montrer cette bande-annonce et d’autres (nombreuses) vidéos que nous avons vues ces derniers mois.

Dans la nouvelle comédie (Sydney Sweeney) et Ben (Glen Powell) semblent être le couple parfait, mais après un premier rendez-vous incroyable, quelque chose se produit qui refroidit leur forte attraction, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent inopinément à un mariage en Australie. Alors ils font ce que ferait tout adulte : ils font semblant d’être en couple…

Que fait Sydney Sweeney en ce moment ?

L’actrice américaine vit actuellement l’un des moments les plus doux de sa carrière. En plus de la sortie de Cualquiera menos tú le 19 janvier, il faut également mentionner la troisième saison d’Euphoria, une série à laquelle elle doit beaucoup, bien que nous ne la verrons pas avant 2025. Sweeney apparaîtra également prochainement dans Madame Web aux côtés de Dakota Johnson, un film qui raconte l’origine de l’une des héroïnes les plus énigmatiques de Marvel et dont la sortie en salle est prévue pour février de cette année.