Fonctionnalités IA du Samsung Galaxy S24 : Meilleurs choix à explorer

Le Galaxy S24, le dernier membre de la série Galaxy S, a récemment été dévoilé après une longue attente. La série Galaxy S24 est équipée de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui ne sont pas encore disponibles sur d’autres smartphones. En réalité, Samsung met en avant les fonctionnalités d’intelligence artificielle comme principal argument de vente du Galaxy S24. Voici les meilleures fonctionnalités d’intelligence artificielle du Galaxy S24 que vous pouvez utiliser sur votre téléphone.

Samsung collabore avec Google pour introduire plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle dans la série Galaxy S24. Bon nombre de ces fonctionnalités d’intelligence artificielle sont basées sur le modèle Gemini, reconnu comme le meilleur modèle d’intelligence artificielle de Google à ce jour.

Les meilleures fonctionnalités d’intelligence artificielle sur le Galaxy S24

La gamme de fonctionnalités d’intelligence artificielle sur le Galaxy S24 est large. Vous trouverez des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans la plupart des segments du téléphone, tels que les paramètres, la recherche Google, l’appareil photo, l’édition de photos, etc. Explorer chacune des fonctionnalités d’intelligence artificielle vous-même peut prendre du temps, et c’est là que cette liste des fonctionnalités d’intelligence artificielle du Galaxy S24 vous sera utile.

Traduction en direct lors des appels

Alors que le but principal d’un smartphone est la communication, cela peut être difficile lorsque les utilisateurs ne partagent pas la même langue. La traduction en direct facilite plus que jamais la communication en supprimant la barrière de la langue. Elle traduit les appels vocaux et les messages texte en temps réel.

Si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne comprenez pas la langue de la personne avec qui vous communiquez, vous pouvez utiliser la traduction en direct pour traduire sa réponse dans votre langue. Vous pouvez voir la traduction sous forme de texte ou l’entendre à voix haute. Actuellement, la traduction d’appel sur l’appareil prend en charge 13 langues.

Interprète

Cette fonctionnalité transforme le téléphone en un affichage à double écran pour permettre à deux personnes de converser dans des langues différentes. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans un endroit où les personnes parlent une langue différente, vous pouvez utiliser un interprète. Et lorsque vous parlez ou tapez dans votre langue, le texte traduit s’affiche devant la personne en face de vous ou est lu par le haut-parleur. Et ensuite, ils peuvent répondre dans leur propre langue, qui sera traduite dans votre langue.

Si vous envisagez de visiter un pays différent ou un endroit avec une langue différente, cette fonctionnalité jouera un rôle crucial.

Assistance de discussion

Tout comme la traduction en direct, l’assistance de discussion facilite la communication en supprimant la barrière de la langue dans les discussions. Elle peut traduire automatiquement les messages en temps réel. Lorsque vous recevez un message, il affiche le message traduit à côté de l’original. De même, lorsque vous tapez un message, il est converti dans une langue que le destinataire comprend. Actuellement, il prend en charge 13 langues, comme la traduction d’appel.

Dans Google Messages, les utilisateurs recevront des suggestions de réponses automatiques basées sur différents styles qu’ils peuvent choisir. Certains des styles incluent Chill, Excité, Formel, Reformuler, Shakespeare, et plus encore. Les utilisateurs peuvent sélectionner le ton depuis l’icône Magic Compose qui apparaît sur le clavier.

Assistance de discussion vous permet de choisir un ton, comme Poli, Décontracté, Original, Social, Professionnel, et plus encore, directement depuis le clavier Samsung. Cela signifie que lorsque vous utilisez le clavier, vous pouvez définir le ton. Par exemple, lorsque vous écrivez une légende pour les réseaux sociaux, vous pouvez choisir le ton social pour façonner le texte en conséquence.

IA dans Android Auto

Dans Android Auto, l’IA peut résumer automatiquement les messages et fournir des réponses et des actions adaptées à la conversation, vous permettant de rester concentré sur la conduite. Par exemple, vous pouvez facilement partager votre heure estimée d’arrivée en un seul clic.

Assistance de transcription

Les utilisateurs peuvent désormais obtenir un résumé de cours, de réunions ou de conversations de groupe à l’aide de la parole en texte, à condition qu’ils les aient enregistrés sur leur téléphone. Il est assez difficile de prendre des notes à la vitesse de la parole, c’est pourquoi les enregistrer est la meilleure option. Et grâce à la fonctionnalité d’assistance de transcription, vous pouvez obtenir un résumé des cours enregistrés. De plus, elle peut aider à traduire d’autres enregistrements.

Assistance de prise de notes

Une autre fonctionnalité quotidienne utile est l’assistance de prise de notes qui vous permet d’organiser vos notes sans passer trop de temps. Lorsque vous avez une note désorganisée que vous avez prise rapidement, vous pouvez la sélectionner, puis demander à l’IA (option de mise en forme automatique et de résumé) de l’organiser pour vous. Elle peut organiser les notes en ajoutant le titre, la date et l’heure, les puces, les paragraphes, les listes et plus encore. Cela vous donnera la possibilité de choisir parmi différents styles.

Recherche par cercle

Vous pouvez maintenant rechercher n’importe quoi depuis n’importe où sur votre téléphone. Il vous suffit de surligner l’objet ou le texte que vous souhaitez rechercher en le cerclant, en le griffonnant ou en le surlignant. De cette façon, vous pouvez en savoir plus sur n’importe quoi sans changer d’application.

Si vous trouvez quelque chose d’intéressant et que vous voulez en savoir plus à ce sujet, il vous suffit de cerner, griffonner ou surligner le contenu. Les résultats s’afficheront dans une fenêtre Google qui apparaît au-dessus de l’application.

Cela vous permet de rechercher n’importe quoi de visible à l’écran.

Suggestions d’édition

La caméra et la galerie disposent également de plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle, notamment des suggestions d’édition. Lorsque vous ouvrez une photo dans la galerie, l’IA analyse la photo en arrière-plan et propose des suggestions pour améliorer la photo. Par exemple, si une photo présente des reflets ou des ombres, vous obtiendrez des boutons pour les supprimer.

Édition générative

Cette fonctionnalité a gagné en popularité lorsqu’elle a été introduite pour la première fois dans des logiciels tels que Photoshop. Oui, c’est similaire à la fonctionnalité de remplissage génératif qui vous permet d’étendre et de faire pivoter votre photo. Dans les zones vides, elle se remplira automatiquement d’un arrière-plan correspondant.

Elle nous permet également de changer la position du sujet sur la photo. Cela peut ne pas fonctionner pour tous les objets, mais cela devrait fonctionner pour les personnes et les animaux en tant qu’objets.

Instant Slo Mo

Si vous avez oublié d’enregistrer une vidéo au ralenti, le Galaxy S24 vous permet de convertir la vidéo en une vidéo au ralenti. Grâce à l’IA, il peut générer des images supplémentaires pour montrer en douceur la transition lorsque la vidéo est convertie en ralenti.

D’autres fonctionnalités d’intelligence artificielle sont intégrées pour les performances et la sécurité. Et nous pouvons nous attendre à ce que Samsung ajoute davantage de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle à l’avenir.

Certaines de ces fonctionnalités seront également disponibles sur les anciens téléphones Galaxy. Vous pouvez consulter la liste des téléphones qui recevront ces fonctionnalités.