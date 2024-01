Maladies cardiovasculaires en augmentation chez les jeunes: quels sont les symptômes auxquels prêter attention ?

Au cours des dernières années, plusieurs études ont signalé une augmentation des maladies cardiovasculaires chez les jeunes, liée à une augmentation des facteurs de risque tels que l’obésité et le diabète. Voici les plus courantes et les symptômes à surveiller.

Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de passage dans les pays industrialisés et sont de plus en plus répandues parmi les jeunes adultes. Une récente étude internationale menée par des scientifiques du College of Medicine Cheeloo de l’Université de Shandong (Chine) et du Baker Heart and Diabetes Institute de Melbourne (Australie), publiée dans le British Medical Journal, a mis en évidence l’augmentation de ces pathologies chez les jeunes. Les chercheurs, dirigés par les professeurs Jiahong Sun et Boxi, ont analysé statistiquement les données de l’étude Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors (GBD) 2019 – une base de données riche en informations cliniques – qui couvrait plus de 200 pays et territoires. Ils se sont particulièrement concentrés sur la tranche d’âge de 15 à 39 ans et ont analysé l’incidence, la prévalence et le taux de mortalité liés à différentes maladies cardiovasculaires entre 1990 et 2019.

Parmi les nombreuses pathologies identifiées par les experts, figurent diverses cardiopathies (rhumatismale, hypertensive, valvulaire, etc.), l’endocardite, la fibrillation auriculaire, la myocardite et bien d’autres. En croisant les données, il est apparu que l’espérance de vie corrigée en tenant compte des années de vie ajustées en fonction de l’incapacité (DALY) pour 100 000 habitants a diminué de manière significative, passant de 1 257,51 en 1990 à 990,64, de même que le taux de mortalité, qui est passé de 19,83 à 15,12. Néanmoins, comme indiqué précédemment, l’incidence de ces pathologies (de 126,80 à 129,85) et leur prévalence (de 1 477,54 à 1 645,32) ont augmenté de manière modérée. Parmi les maladies cardiovasculaires les plus courantes chez les jeunes figurent l’endocardite, la cardiomyopathie ischémique et la cardiomyopathie rhumatismale, cette dernière étant liée aux lésions des valves cardiaques déclenchées par une réaction inflammatoire auto-immune à l’infection de certaines bactéries.

Quels sont les jeunes les plus touchés par les maladies cardiovasculaires

L’augmentation des maladies cardiovasculaires chez les jeunes, qui sont également touchés par le cancer de manière plus significative, est plus importante dans les pays à revenu moyen et faible, tandis que dans de nombreux pays à revenu élevé, elle est stable, légèrement en hausse ou en baisse. Dans l’Union européenne, par exemple, le taux de mortalité par MCV chez les jeunes de 10 à 24 ans a considérablement diminué entre 1990 et 2019. Aux États-Unis, la mortalité par maladies cardiovasculaires est restée stable au cours de la dernière décennie, comme le montre l’étude « Cardiovascular Risk Factor Prevalence, Treatment, and Control in US Adults Aged 20 to 44 Years, 2009 to Mars 2020 » publiée dans le JAMA. Cependant, chez les adultes âgés de 20 à 44 ans, plusieurs facteurs de risque associés au développement d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus du myocarde et d’autres pathologies cardiovasculaires graves ont considérablement augmenté. Par exemple, la prévalence du diabète est passée de 3,0 % à 4,1 % entre 2009/2010 et 2017/2020, tandis que celle de l’obésité a augmenté de 32,7 % à 40,9 % pendant la même période. Aucune variation n’a été observée dans l’hypertension (l’un des principaux facteurs de risque), tandis que l’hyperlipidémie a diminué.

Selon un éditorial publié dans le JAMA, l’augmentation des maladies cardiaques entre 2020 et 2021 aux États-Unis représente 4 % de la récente baisse de l’espérance de vie, déjà affectée par la pandémie de COVID-19 toujours en cours. Dans certains sous-groupes, l’augmentation de certaines conditions cardiovasculaires est encore plus marquée ; par exemple, le pourcentage de crises cardiaques précoces chez les jeunes adultes noirs (âgés de moins de 40 ans) a augmenté de 2 % chaque année depuis 2018. En revenant à l’étude du British Medical Journal, l’endocardite était la MCV associée à la prévalence, à l’incidence et aux DALY les plus élevés chez les hommes âgés de 25 à 39 ans, tandis que chez les femmes âgées de 30 à 39 ans, une augmentation du taux de mortalité due à la fibrillation et au flutter auriculaires a été observée. Peu de données sur les causes réelles de cette augmentation sont disponibles, mais il est estimé que le mode de vie de plus en plus sédentaire, l’obésité croissante, une alimentation peu saine, la consommation excessive d’alcool, le tabagisme et d’autres facteurs peuvent contribuer au risque de MCV.

Quels sont les symptômes des maladies cardiovasculaires à surveiller

En ce qui concerne les symptômes à surveiller, il en existe de nombreux en raison de la grande variété de pathologies cardiovasculaires. Certains sont indiqués dans un article publié par la Mayo Clinic, une importante organisation de recherche médicale aux États-Unis. Par exemple, pour les maladies cardiaques qui impliquent les vaisseaux sanguins (qui peuvent se rétrécir en raison de l’accumulation de plaques d’athérosclérose), des douleurs thoraciques, une sensation d’oppression et d’inconfort thoraciques (angine de poitrine), des essoufflements, des membres froids, des engourdissements, de la faiblesse et des douleurs dans différentes parties du corps, telles que la gorge, la mâchoire, le dos et le haut de l’abdomen, sont signalés.

Pour les arythmies cardiaques, qui correspondent à des battements de cœur irréguliers, les symptômes indiqués peuvent inclure une tachycardie (battement cardiaque rapide), une bradycardie (battement cardiaque lent), des douleurs et des malaises thoraciques, des étourdissements, des vertiges et des essoufflements. En ce qui concerne les cardiomyopathies, où le muscle cardiaque est en souffrance, les symptômes peuvent comprendre des évanouissements, des arythmies, des membres, des chevilles et des pieds gonflés, des essoufflements, de la fatigue et des vertiges. Des symptômes similaires peuvent également se manifester en présence de maladies valvulaires. Bien entendu, il s’agit seulement d’informations générales provenant d’un portail spécialisé ; chacun de nous est tenu de consulter toujours son propre médecin traitant ou les services de santé en cas de problème de santé. De nombreux symptômes mentionnés ci-dessus peuvent également être déclenchés par une multitude de conditions différentes.