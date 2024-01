Top Gun 3 est en marche : Tom Cruise interprétera le capitaine Maverick une fois de plus

À 61 ans, le pilote nous réserve encore des acrobaties aériennes à nous montrer

Tom Cruise dans le film ‘Top Gun: Maverick’

Top Gun, le film qui a propulsé Tom Cruise au sommet de la gloire en 1986 et a popularisé les lunettes de type aviateur Ray-Ban, est en train de travailler sur le troisième film de la franchise. Après une suite, sortie en 2022, qui a fait sensation et s’est positionnée comme le septième film ayant rapporté le plus d’argent de l’histoire du cinéma, tout semble indiquer que les aventures du pilote Maverick ne sont pas terminées.

Il semblait qu’il allait faire partie de ces films épiques qui n’ont qu’une seule partie, car Top Gun n’avait besoin que de ces 110 minutes pour être gravé dans nos mémoires pour toujours. Cependant, l’année 2022 nous a surpris avec Top Gun: Maverick, une suite présentée 36 ans plus tard qui a fait un carton au box-office, a été acclamée par la critique et a suscité une avalanche de commentaires la qualifiant de meilleure que l’originale.

Top Gun 3 avec Tom Cruise de retour… Continuera-t-il à faire un tabac au box-office ?

Malgré le fait d’avoir laissé la barre très haute, une nouvelle publication du bulletin d’information Puck News a confirmé que la troisième suite de Top Gun est en marche et qu’ils travaillent actuellement sur le scénario. Bien sûr, la distribution comprendra Tom Cruise en tant que protagoniste ainsi que Miles Teller et Glen Powell, les co-vedettes du dernier film, Top Gun: Maverick.

De plus, Joseph Kosinski serait de retour en tant que réalisateur, reprenant le flambeau laissé par Tony Scott, frère du réalisateur de cinéma Ridley Scott, avec le film original de 1986. D’autre part, Ehren Kruger serait le scénariste et les producteurs Jerry Bruckheimer et David Ellison participeraient également au projet.

Cette nouvelle arrive seulement quelques jours après avoir appris que Tom Cruise rejoint Warner Bros pour développer de nouveaux films et reconstruire le studio emblématique américain. Cependant, cela ne semble pas être un obstacle pour participer à Top Gun 3 produite par Paramount Pictures, car l’acteur peut terminer ses projets déjà existants avec d’autres studios de production.

Nous ne savons pas quel sera l’intrigue du nouveau film Top Gun, mais nous sommes convaincus qu’il ne manquera pas de scènes aériennes spectaculaires et d’une bande-son à la hauteur, comme ils nous en ont déjà habitués. De plus, Kosinski a confirmé que le personnage de Maverick (Tom Cruise) a encore un peu d’essence dans le réservoir, et cela suffit pour commencer à rêver.

En fin de compte, il semble que ces dernières années Cruise se soit fixé pour objectif de ressusciter ses personnages emblématiques, qui font déjà partie de l’histoire du septième art. Près de 40 ans plus tard, les amateurs de Top Gun ont de nouveau pu voir Maverick réaliser des acrobaties dans les cieux, mais l’année dernière a également vu la sortie de Mission Impossible: Dead Reckoning – Part 1, après cinq ans sans nouvelle suite.