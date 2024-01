Quelle espèce de requin a mordu un enfant dans une piscine et combien d’attaques impliquée

Un garçon de 10 ans a été mordu par un requin dans la piscine d’une station balnéaire, causant une grave blessure à sa jambe. Quelles sont les espèces détenues en captivité pour cette attraction touristique et combien de fois ont-elles attaqué les êtres humains ?

L’après-midi du lundi 15 janvier 2024, un garçon américain de 10 ans a été mordu par un requin alors qu’il participait à une session de « Walking with Sharks », une attraction touristique controversée proposée par la station balnéaire de luxe Atlantis Bahamas à Paradise Island, une île des Bahamas. Dans cette expérience, dont toutes les références ont apparemment été supprimées du site web de la station balnéaire, les personnes paient un billet pour pouvoir marcher sur le fond d’une piscine peuplée de plusieurs spécimens de requins. Comme le montrent certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux, les participants sont équipés d’un casque spécial pour respirer et sont toujours accompagnés d’un instructeur.

Lors de la dernière session, comme indiqué dans un communiqué de presse de la Police Royale des Bahamas, l’un de ces requins a « brièvement » mordu la jambe droite de l’enfant, qui a été immédiatement sorti de l’eau et emmené à l’hôpital « dans un état grave mais stable ». Par la suite, selon ABC News, il est parti en avion avec sa famille pour le Maryland (États-Unis) afin de recevoir des soins spécialisés. Une enquête est en cours et l’attraction touristique a été temporairement suspendue. « Nous avons lancé une enquête interne approfondie et coopérons pleinement avec les autorités », a déclaré Stuard Cove, responsable de l’organisation de Walking with Sharks. « Les incidents de ce genre, impliquant des interactions avec la vie marine, y compris les espèces de requins incluses dans cette expérience, sont rares et inacceptables », a-t-il ajouté.

Mis à part la pratique éthiquement discutable d’exploiter ces animaux pour faire du profit, en les maintenant dans une piscine pour le divertissement du public (fortuné), il convient également de prendre en compte les espèces de requins impliquées dans cette expérience. D’après les vidéos et les informations de la presse étrangère, il y a deux espèces de requins qui nagent dans la piscine de la station de Paradise Island : le requin-nourrice (Ginglymostoma cirratum) et le requin des Caraïbes (Carcharhinus perezi). Ce sont deux poissons cartilagineux qui sont profondément différents tant sur le plan de l’apparence que du comportement.

Le requin des Caraïbes

Le requin des Caraïbes a un corps allongé et robuste, typique de la famille des Carcharhinidae, à laquelle appartiennent les requins les plus connus, tels que le requin-bouledogue (Carcharhinus leucas) et le requin-tigre (Galeocerdo cuvier), parmi les espèces les plus impliquées dans les attaques contre les êtres humains. Il peut atteindre une longueur de 3 mètres et, selon le International Shark Attack File du Florida Museum, l’organisation internationale qui recense les statistiques mondiales des attaques de requins, cette espèce a été impliquée dans quatre attaques non provoquées et documentées, toutes sans conséquences mortelles (environ trente attaques provoquées ont été répertoriées). C’est un animal qui vit près de la barrière de corail, dans des eaux peu profondes, où il chasse – surtout la nuit – des poissons et des céphalopodes. L’espèce est classée comme en danger d’extinction (code EN) sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, ce n’est probablement pas un requin des Caraïbes qui a attaqué le garçon, mais un spécimen de l’autre espèce présente dans la piscine des Bahamas, le requin-nourrice mentionné précédemment.

Le requin-nourrice

Le requin-nourrice est un poisson adapté à vivre et se nourrir sur le fond, comme en témoignent ses dents spécialisées dans le concassage des « coquilles » des invertébrés dont il se nourrit, tels que les mollusques et les crustacés. Les dents du requin-nourrice sont courtes et tranchantes, très différentes de celles d’un membre typique de la famille Carcharhinidae. Sa bouche, près de laquelle se trouvent deux barbillons, est petite, a un aspect particulier et est « conçue » pour utiliser également une puissante aspiration pour capturer ses proies. L’espèce peut atteindre plus de 4 mètres de longueur maximale et se caractérise par une couleur brune à l’âge adulte. Elle vit dans des eaux généralement peu profondes (jusqu’à 1 mètre) près des récifs, où il arrive parfois de le voir posé sur le fond en se maintenant soulevé par ses nageoires pectorales. L’espèce, considérée comme « docile », est exploitée dans différentes parties du monde pour des attractions similaires à celles de la station des Bahamas. Cela n’indique pas pour autant qu’elle n’a jamais été impliquée dans des attaques. En réalité, elle l’est deux fois plus que le requin des Caraïbes. Selon le International Shark Attack File, le requin-nourrice a été impliqué dans neuf attaques non provoquées contre l’homme, aucune d’entre elles n’ayant été fatale. Il s’agit également d’une espèce en danger : elle est en effet classée comme vulnérable (code Vu) sur la Liste Rouge de l’UICN.

Il est évident qu’une agression dans une piscine par un animal en captivité ne peut guère être considérée comme une « attaque non provoquée ». Ces poissons vivent en effet dans des conditions bien différentes de leur environnement naturel ; il suffit de penser au simple fait d’être constamment dérangés par la présence des personnes. Il n’est pas clair ce qui s’est passé lors de l’agression de l’enfant de 10 ans, mais on ne peut pas exclure que le requin-nourrice se soit senti menacé pour une raison quelconque ou qu’il soit simplement stressé par l’invasion de « son » territoire. Ce qui est certain, c’est que de telles « attractions » sont non seulement hautement irresponsables et exploitent les animaux, mais comme en témoigne cet incident, elles ne sont pas non plus sûres et nuisent à la réputation déjà calomniée des requins, injustement transformés en monstres par Hollywood et les médias.