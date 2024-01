Reboot de À la Maison-Blanche ? Ses protagonistes l’insinuent, mais nous ne les croyons pas

Déjà en 2020, nous avons eu une spéciale… et quelque chose de plus

Nous sommes déjà plongés en plein 2024, ce qui signifie l’année des élections aux États-Unis après les élections présidentielles de 2020 qui ont donné la victoire à Joe Biden. Là-bas, en raison de leur système politique, ces élections sont vécues intensément depuis de nombreux mois à l’avance, les candidats des partis se présentant d’abord, organisant des primaires et des caucus un an avant les élections présidentielles, puis les candidats élus participant à d’innombrables débats.

Avec ces ingrédients et bien d’autres que nous n’avons pas voulu décrire pour ne pas être ennuyeux, il est normal qu’il y ait autant de séries (et quelques films) basées sur les intrigues des partis qui cherchent à s’emparer du pouvoir. L’une des plus remarquables est The West Wing, une série qui a commencé sa diffusion à la fin de 1999 et qui s’est terminée en 2006 après 7 saisons mettant en vedette Martin Sheen aux côtés d’autres noms connus comme Rob Lowe (Parks & Recreation), Dulé Hill (Suits) ou Richard Schiff (The Good Doctor).

En année électorale, il ne pouvait donc pas manquer les rumeurs de son retour, et ce qui est le plus incroyable, c’est que ce sont deux des acteurs de la distribution qui se sont chargés de déclencher l’alarme.

Reboot ou autre chose ?

Mary McCormack, Kate Harper dans la fiction, a été précisément celle qui a ramené ces rumeurs sur le devant de la scène avec une publication sur Twitter dans laquelle elle a également tagué une bonne partie de la distribution et nous a donné rendez-vous à tous le 24 janvier, lorsque nous en saurons plus sur quelque chose lié à The West Wing.

« Reeeeeboooooot » a répondu Joshua Malina, qui a joué le rôle de sous-directeur de la communication de la Maison Blanche entre 2003 et 2006 dans la célèbre série, bien que les paroles de l’acteur de The Big Bang Theory semblent être plus une exagération ou une blague qu’autre chose.

Malina, avec Hrishikesh Hirway, également tagué dans le message d’origine, ont depuis des années un podcast appelé The West Wing Weekly, et déjà en octobre 2020, ils ont réuni presque toute la distribution pour parler des prochaines élections présidentielles de cette année qui ont toujours lieu le premier mardi après le premier lundi du mois. Par conséquent, étant donné que Warner Bros. Discovery a déjà déclaré à plusieurs reprises « n’avoir rien de prévu » concernant la série après l’émission spéciale pour HBO en 2020, il est très probable que ce dont il s’agit finalement est un nouvel épisode du podcast.

The West Wing

