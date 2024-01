Bethesda annonce officiellement The Elder Scrolls: Castles, le nouveau jeu de la saga pour mobiles

Si un jeu est attendu par les fans de jeux de rôle occidentaux et par les fans de Bethesda, c’est Les Elder Scrolls 6. Cependant, il semble que nous devions encore attendre longtemps pour en voir quelque chose, surtout lorsque nous avons le dernier grand titre de l’entreprise qui appartient à Xbox, Starfield, si récent, dont nous vous avons dit il y a quelque temps comment vous pouvez y jouer sur votre smartphone. Quoi qu’il en soit, si vous êtes fans de la franchise mentionnée, vous pourriez être intéressés par le nouveau titre officiellement annoncé par l’entreprise.

Exactement, Bethesda a officiellement annoncé un nouveau jeu de sa célèbre franchise, mais celui-ci arrivera sur les appareils mobiles, tant sur Android que sur iOS. Il s’agit de Les Elder Scrolls : Castles, un titre développé par l’équipe qui a créé Fallout Shelter, le jeu mobile à succès, bien qu’il soit maintenant disponible sur plusieurs autres plateformes, basé sur une autre grande saga, Fallout.

We’re excited to finally share The Elder Scrolls: Castles, our new mobile game from the team behind Fallout Shelter. The team has been hard at work on it for the last few years and we absolutely adore it.

In Castles, you’ll build your own dynasty where every day in our world is… pic.twitter.com/LAbveBtEU9

