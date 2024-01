Christian Dior, Coco Chanel et nazis, voici The New Look, la nouvelle série pour Apple TV+

Arrivera en février

Les protagonistes de The New Look

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui considèrent le monde de la mode, en particulier celui de la haute couture, comme quelque chose d’excentrique conçu uniquement pour les hautes sphères et que personne ne porterait au quotidien, et ils n’ont peut-être pas tort, parfois. Mais au cours de la première moitié du XXe siècle, la mode, tout comme maintenant souvent, était un moyen d’expression artistique comme un autre.

Sous cette prémisse et avec comme toile de fond la fin de la Seconde Guerre mondiale, The New Look, une série originale d’Apple, voit le jour. Nous pourrons la voir exclusivement sur Apple TV+ à partir du 14 février prochain et vous pouvez regarder la première bande-annonce ci-dessous.

Synopsis de The New Look

Se déroulant après l’occupation nazie de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, The New Look se concentre sur le moment crucial du XXe siècle où la ville française a de nouveau conduit le monde grâce à son icône de la mode, Christian Dior. Alors que Dior accède à la notoriété avec son empreinte de beauté et d’influence saisissante et emblématique, le règne de Chanel en tant que la créatrice de mode la plus célèbre du monde est menacé. La saga entrelacée suit les histoires surprenantes des contemporains et rivaux de Dior, de Chanel à Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga et plus encore, et offre une vue époustouflante sur l’atelier, les créations et les vêtements créés par Christian Dior en collaboration avec la Maison de Dior.

La nouvelle série dramatique du créateur Todd A. Kessler (Les Soprano, Bloodline) est dirigée par une distribution chorale comprenant le lauréat d’un Emmy Award Ben Mendelsohn dans le rôle de Christian Dior, la lauréate d’un Oscar Juliette Binoche dans le rôle de Coco Chanel, Maisie Williams dans le rôle de Catherine Dior, John Malkovich dans le rôle de Lucien Lelong, Emily Mortimer dans le rôle d’Elsa Lombardi et Claes Bang dans le rôle de Spatz.