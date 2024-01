Le premier enfant greffé d’un cœur partiel se porte bien après 1 an et grandit : résultat historique

Owen Monroe, le premier enfant au monde à subir une greffe cardiaque partielle en raison d’un défaut cardiaque irréparable, est en bonne santé et se développe normalement un an après l’intervention. C’est un résultat historique.

Le petit Owen et sa mère juste après l’accouchement. Crédit : Université Duke

De magnifiques nouvelles sont arrivées des États-Unis, apportant de nouveaux espoirs à des milliers d’enfants souffrant de graves malformations cardiaques congénitales (présentes dès la naissance). Le petit Owen Monroe, le premier enfant au monde à avoir subi une greffe cardiaque partielle, se porte bien et grandit normalement après un an depuis cette intervention pionnière. De plus, les valves cardiaques qu’il a reçues grandissent avec lui. Il s’agit d’une avancée historique en médecine, car les valves transplantées de donneurs décédés ne grandissent pas avec ceux qui les reçoivent (et ne se réparent pas d’elles-mêmes). Cela oblige les enfants en pleine croissance à subir plusieurs interventions chirurgicales tout au long de leur vie jusqu’à l’âge adulte, afin de recevoir des valves adaptées à leur âge (une autogreffe). De plus, comme l’a précisé le professeur Joseph Turek, directeur de la chirurgie cardiaque pédiatrique de la Duke Health de l’Université Duke et auteur de la greffe cardiaque partielle, l’enfant aurait eu 50 % de chance de survie avec des valves transplantées (décongelées) de donneurs décédés.

Le petit Owen était atteint d’une affection appelée tronc artériel persistant de type A2, caractérisée par un défaut irréparable de la valve troncale, une valve semi-lunaire responsable de la régulation du flux sanguin entre le cœur et le tronc artériel. En termes simples, chez les enfants atteints de cette affection, les deux gros vaisseaux sortant de la partie supérieure du cœur (l’aorte et l’artère pulmonaire) sont fusionnés et la valve est défectueuse. Cela permet le mélange entre le sang oxygéné et le sang désoxygéné et le flux sanguin peut revenir en arrière. Tout cela entraîne une insuffisance cardiaque, des difficultés respiratoires, de la cyanose et d’autres affections entraînant la mort. Pour sauver les enfants de cette condition, les médecins sont souvent en mesure d’utiliser la seule valve fonctionnelle présente et de la transformer en valve aortique, mais cela n’était pas possible dans le cas du petit Owen car cette valve était également défectueuse. La seule solution était une greffe cardiaque, mais comme on le sait bien, les organes ne sont pas toujours disponibles pour ces interventions.

C’est dans ce contexte que le professeur Turek a proposé à la famille d’Owen cette intervention pionnière ; une greffe cardiaque partielle, récupérant à partir d’un cœur trop faible pour être greffé seulement les parties (valves et vaisseaux) dont le petit avait besoin pour corriger son défaut cardiaque. Dans ce cas précis, les médecins ont utilisé une partie du cœur d’une fillette de deux jours, décédée des complications liées à l’accouchement. Le tissu musculaire de son cœur était trop faible, mais la partie utile à Owen était adaptée. L’intervention, réalisée en septembre 2022 lorsque Owen avait à peine 18 jours, a parfaitement réussi et, comme indiqué, les parties du cœur greffé ont grandi avec l’enfant. Actuellement, à peine un an plus tard, l’enfant est en bonne santé et se développe normalement, comme le souligne la nouvelle étude. « L’échocardiographie a montré une croissance adaptative et une excellente fonction hémodynamique des valves partielles après la greffe cardiaque. Chez cet enfant, la greffe cardiaque partielle a entraîné la croissance de valves cardiaques avec de bons résultats à l’âge d’un an. Les greffes cardiaques partielles peuvent améliorer le traitement des nouveau-nés atteints d’une dysfonction irréparable de la valve cardiaque », ont commenté les experts.

Comme c’est habituel après une greffe, le petit Owen doit prendre des médicaments immunosuppresseurs pour réduire le risque de rejet, l’une des conséquences les plus graves de cette intervention. Comme indiqué par MedPage Today, les médicaments administrés comprennent le mycophénolate mofétil et le solumédrol avant l’intervention, de la globuline antithymocyte après la greffe, ainsi que des doses ultérieures de solumédrol, de mycophénolate mofétil et de tacrolimus. Les médecins sont optimistes quant à l’avenir du petit Owen, bien que cette intervention pionnière nécessite une surveillance à long terme, probablement tout au long de sa vie. Les détails de la recherche « Greffe partielle du cœur chez un nouveau-né présentant une dysfonction irréparable de la valve troncale » ont été publiés dans le journal JAMA.