Après 14 ans, la directrice de Meta démissionne et laisse seule Mark Zuckerberg : qu’est-ce qui se passe

Sheryl Sandberg a vu Facebook grandir, elle est l’une des femmes les plus influentes de la Silicon Valley, et avec un message, elle a annoncé qu’elle ne se présentera pas aux élections du conseil d’administration de Meta.

FACEBOOK | Sheryl Sandberg et Mark Zuckerberg

Elle était là depuis le début, elle a vu Facebook quand c’était juste une start-up, en 14 ans, elle a transformé une plateforme universitaire gratuite en un géant de la Silicon Valley. Actuellement, Sheryl Sandberg a décidé de quitter le conseil d’administration de l’entreprise. « Avec le cœur rempli de gratitude et l’esprit rempli de souvenirs, je fais savoir au conseil d’administration de Meta que je ne me présenterai pas à la réélection en mai. Après avoir quitté mon poste de COO, je suis restée au conseil d’administration pour contribuer à assurer une transition réussie », a écrit Sandberg dans un message sur Facebook. Elle avait déjà démissionné de son poste de directrice des opérations de Meta en juin 2022 et a été remplacée par Javier Olivan, qui a pris le poste de directeur de la croissance de Meta.

« Servir en tant que COO de Facebook – puis de Meta – pendant 14 ans et demi, et pendant 12 ans en tant que membre du conseil d’administration, a été une opportunité unique dans une vie. Je serai toujours reconnaissante envers Mark pour avoir cru en moi et pour sa collaboration et son amitié; c’est ce leader visionnaire, vraiment unique en son genre, aussi extraordinaire en tant qu’ami, qui reste à vos côtés dans les bons et les mauvais moments. Je serai toujours reconnaissante envers mes collègues et coéquipiers de Meta pour toutes les années de travail côte à côte, et pour tout ce qu’ils m’ont appris. » Cependant, Sandberg restera conseillère de l’entreprise pour aider les équipes de Meta.

Le commentaire de Mark Zuckerberg

Zuckerberg, en commentant le message publié par Sandberg, a écrit : « Merci Sheryl pour la contribution extraordinaire que tu as apportée à notre entreprise et à la communauté au fil des ans. Ton dévouement et ton leadership ont été essentiels pour guider notre succès et je suis reconnaissant pour ton engagement constant envers moi et envers Meta au fil des ans. Je suis impatient de vivre le prochain chapitre ensemble ! » Sandberg est le dernier membre de la vieille garde de Zuckerberg à quitter l’entreprise. Avant elle, Mike Krieger et Kevin Systrom ont quitté Instagram, et Jan Koum et Brian Acton ont quitté WhatsApp.

Qui est Sheryl Sandberg

Avant de rejoindre le conseil d’administration de Meta, Sandberg a été directrice générale de l’unité commerciale de Google, puis elle a pris la tête de la division philanthropique à but lucratif de Google en 2004. Elle rencontre Mark Zuckerberg pour la première fois en 2007 lors de la fête de Noël de Dan Rosensweig, et peu de temps après, le PDG de Facebook lui propose le poste de directrice des opérations de son entreprise. Sandberg accepte et sa première mission est de trouver comment rendre Facebook rentable.

En collaboration avec Zuckerberg, Sandberg a contribué à faire passer les revenus de Facebook d’environ 150 millions de dollars en 2007 à plus de 3,7 milliards de dollars en 2011. En 2012, elle a été élue au conseil d’administration de Facebook. La même année, le Time l’a incluse dans le Time 100, la liste annuelle des personnes les plus influentes du monde.

Une figure controversée

Sandberg est devenue l’une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley, elle a activement soutenu le rôle des femmes dans le secteur technologique en écrivant le best-seller « Lean In », et s’est prononcée contre l’interdiction de l’avortement en faisant un don de 3 millions de dollars à l’American Civil Liberties Union. En 2018, elle a été nommée par Forbes l’une des femmes les plus puissantes du monde.

Cependant, elle reste une figure controversée. L’ancienne dirigeante de Meta a en effet été critiquée au fil des années pour la gestion des relations publiques de Facebook après les révélations sur les ingérences russes lors des élections présidentielles américaines de 2016, ainsi que lors du scandale Facebook-Cambridge Analytica. En avril 2021, la lanceuse d’alerte Frances Haugen, après avoir démissionné de Facebook, a remis 22 000 pages de documents internes au Wall Street Journal, dans lesquels tous les péchés du réseau social de Mark Zuckerberg étaient énumérés. Des dommages à la santé mentale des adolescents, à l’influence de l’algorithme sur l’instabilité politique de nombreux pays, en passant par les puits noirs où la désinformation peut bouillonner, ainsi que les trafics d’êtres humains ou les cartels de la drogue qui prospèrent sur la plateforme sans rencontrer de résistance.