Les Critics Choice Awards couronnent également Oppenheimer

Fin de semaine (longue, en comptant lundi) bien remplie pour le monde du cinéma et de la télévision avec pas une, mais deux des plus grandes cérémonies en cours, et nous ne devons pas perdre de vue la traînée des Golden Globes où, comme aux Critics Choice Awards, Oppenheimer s’est imposé comme le grand vainqueur de la soirée.

Le 14 janvier a eu lieu la cérémonie des Critics Choice Awards, des prix décernés par la Broadcast Film Critics Association en reconnaissance de l’excellence dans les réalisations cinématographiques, qui se déroulent depuis 1995 et qui n’ont jamais vu rien de tel cette année avec Barbie, nominée pour 18 prix, bien qu’elle ait dû se contenter d’en remporter un tiers.

Christopher Nolan et son Oppenheimer, meilleur réalisateur et meilleur film, ont été les grands vainqueurs avec 8 récompenses, y compris celles de la meilleure bande originale, des effets spéciaux, du montage, de la photographie, du casting et de l’acteur de support, reléguant ainsi le film de Greta Gerwig à des catégories inférieures, bien que son prix de la meilleure comédie de l’année soit à souligner.

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous, où vous devrez ajouter le prix de la critique à Harrison Ford pour l’ensemble de sa carrière:

Meilleur film

American Fiction.

Barbie.

La couleur pourpre.

Les laissés pour compte.

Les tueurs de la lune.

Maestro.

Oppenheimer. GAGNANT

Vies passées.

Pauvres créatures.

Saltburn.

Meilleur acteur

Bradley Cooper pour Maestro.

Leonardo DiCaprio pour Les tueurs de la lune.

Colman Domingo pour Rustin.

Paul Giamatti pour Les laissés pour compte. GAGNANT

Cillian Murphy pour Oppenheimer.

Jeffrey Wright pour American Fiction.

Meilleure actrice

Lily Gladstone pour Les tueurs de la lune.

Sandra Hüller pour Anatomie d’une chute.

Greta Lee pour Vies passées.

Carey Mulligan pour Maestro.

Margot Robbie pour Barbie.

Emma Stone pour Pauvres créatures. GAGNANTE

Meilleur acteur dans un second rôle

Sterling K. Brown pour American Fiction.

Robert De Niro pour Les tueurs de la lune.

Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. GAGNANT

Ryan Gosling pour Barbie.

Charles Melton pour Secrets d’un scandale.

Mark Ruffalo pour Pauvres créatures.

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt pour Oppenheimer.

Danielle Brooks pour La couleur pourpre.

America Ferrera pour Barbie.

Jodie Foster pour Nyad.

Julianne Moore pour Secrets d’un scandale.

Da’Vine Joy Randolph pour Les laissés pour compte. GAGNANTE

Meilleur acteur ou actrice jeune

Abby Ryder Fortson pour Es-tu là, Dieu ? C’est moi, Margaret.

Ariana Greenblatt pour Barbie.

Calah Lane pour Wonka.

Milo Machado Graner pour Anatomie d’une chute.

Dominic Sessa pour Les laissés pour compte. GAGNANT

Madeleine Yuna Voyles pour The Creator.

Meilleur casting

Air.

Barbie.

La couleur pourpre.

Les laissés pour compte.

Les tueurs de la lune.

Oppenheimer. GAGNANT

Meilleur réalisateur

Bradley Cooper pour Maestro.

Greta Gerwig pour Barbie.

Yorgos Lanthimos pour Pauvres créatures.

Christopher Nolan pour Oppenheimer. GAGNANT

Alexander Payne pour Les laissés pour compte.

Martin Scorsese pour Les tueurs de la lune.

Meilleur scénario adapté

Kelly Fremon Craig pour Es-tu là, Dieu ? C’est moi, Margaret.

Andrew Haigh pour All of Us Strangers.

Cord Jefferson pour American Fiction. GAGNANT

Tony McNamara pour Pauvres créatures.

Christopher Nolan pour Oppenheimer.

Eric Roth et Martin Scorsese pour Les tueurs de la lune.

Meilleur scénario original

Samy Burch pour Secrets d’un scandale.

Alex Convery pour Air.

Bradley Cooper et Josh Singer pour Maestro.

Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie. GAGNANTS

David Hemingson pour Les laissés pour compte.

Celine Song pour Vies passées.

Meilleure photographie

Matthew Libatique pour Maestro.

Rodrigo Prieto pour Barbie.

Rodrigo Prieto pour Les tueurs de la lune.

Robbie Ryan pour Pauvres créatures.

Linus Sandgren pour Saltburn.

Hoyte van Hoytema pour Oppenheimer. GAGNANT

Meilleure conception de production

Suzie Davies et Charlotte Dirickx pour Saltburn.

Ruth De Jong et Claire Kaufman pour Oppenheimer.

Jack Fisk et Adam Willis pour Les tueurs de la lune.

Sarah Greenwood et Katie Spencer pour Barbie. GAGNANTES

James Price, Shona Heath et Szusza Mihalek pour Pauvres créatures.

Adam Stockhausen et Kris Moran pour Asteroid City.

Meilleur montage

William Goldenberg pour Air.

Nick Houy pour Barbie.

Jennifer Lame pour Oppenheimer. GAGNANTE

Yorgos Mavropsaridis pour Pauvres créatures.

Thelma Schoonmaker pour Les tueurs de la lune.

Michelle Tesoro pour Maestro.

Meilleure conception de costumes

Barbie. GAGNANTE

La couleur pourpre.

Maestro.

Oppenheimer.

Pauvres créatures.

Priscilla.

Meilleure coiffure et maquillage

Barbie. GAGNANTE
La couleur pourpre.
Maestro.
Oppenheimer.
Pauvres créatures.
Priscilla.

Meilleurs effets spéciaux

The Creator.

Les gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Mission impossible : Sentence mortelle – Partie 1.

Oppenheimer. GAGNANT

Pauvres créatures.

Spider-Man : Into the Spider-Verse.

Meilleure comédie

American Fiction.

Barbie. GAGNANTE

Le club des combattantes.

Les laissés pour compte.

Sans histoires.

Pauvres créatures.

Meilleur film d’animation

Le garçon et la grue.

Élémentaire.

Nimona.

Spider-Man : Into the Spider-Verse. GAGNANT

Tortues Ninja : Mutation en folie.

Wish.

Meilleur film en langue étrangère

Anatomie d’une chute. GAGNANTE

Godzilla Moins Un.

Des jours parfaits.

La société de la neige.

La passion de Dodin Bouffant.

La zone d’intérêt.

Meilleure chanson

Dance the Night in Barbie.

I’m Just Ken in Barbie. GAGNANTE

Peaches in Super Mario Bros. Le film.

Road to Freedom in Rustin.

This Wish in Wish.

What Was I Made For in Barbie.

Meilleure bande originale