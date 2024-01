Le créateur des Soprano pense que le 25e anniversaire de sa série représente plus un enterrement qu’une célébration

Les 25 ans de leur série sont « des funérailles »

Les Soprano viennent de fêter leurs 25 ans et nous célébrons cela avec un article que vous ne pouvez pas manquer, que nous sous-titrons La série qui a changé la télévision pour toujours. Eh bien, il semble que nous ne sommes pas les seuls à lui accorder cet honneur et même si cela semble un peu prétentieux, son créateur, David Chase, le pense également, et il estime également que nous en sommes maintenant au même point qu’il y a un quart de siècle, du moins en matière télévisuelle, comme il l’a fait savoir à The Times U.K.

L’anniversaire des Soprano devrait être considéré comme « des funérailles » pour l’industrie plutôt que comme une célébration, du moins selon Chase, qui ajoute également que « Nous revenons là où j’étais [il y a 25 ans] », en prétendant qu’aujourd’hui, tout comme à l’époque, « Nous aurons des publicités [sur les plateformes de streaming] ». « À l’époque, les chaînes étaient dans un . Un gouffre. Le processus était répugnant. Lors des réunions, ces gens demandaient toujours de retirer ce qui rendait un épisode valable à réaliser. J’aurais dû abandonner. » Mais grâce au succès des Soprano, « j’ai fait regretter toutes leurs décennies de stupidité et de cupidité ».

Le lauréat d’un Emmy Award affirme qu’actuellement, « Nous sommes plus concentrés sur le multitâche » et que « Nous semblons confus, le public ne peut pas garder son attention sur les choses, donc nous ne pouvons rien faire qui ait beaucoup de sens, qui attire notre attention et qui exige que le public se concentre. Et en ce qui concerne les cadres des plateformes de streaming, c’est encore pire. Nous revenons là où nous étions. » Et il donne comme exemple comment il a récemment présenté un projet sur une escorte de luxe qui a été rejeté parce qu’il était trop sérieux et à Hollywood ils recherchaient quelque chose de plus simple.

Oui, il y a de grandes séries, mais…

Face à ces mots, l’intervieweur, profitant également de la période des galas et des remises de prix, ne pouvait s’empêcher de rappeler à David Chase qu’il y a toujours de grandes séries et qu’en réalité, il y en a eu au cours de ces deux décennies et demie. Cependant, le père de Tony Soprano et compagnie pense que cela n’a été qu’ « un éclair de 25 ans. Et pour être clair, je ne parle pas seulement des Soprano, mais aussi de nombreuses autres personnes qui sont extrêmement talentueuses là-bas et dont je me sens de plus en plus désolé. »

Une lumière qui semble s’éteindre au fil du temps depuis la diffusion du premier épisode en 1999, mais qui retrouve parfois une partie de sa force grâce à des œuvres telles que les primées The Bear, Bronca et Succession, bien que Chase nous rappelle que cette dernière a été approuvée il y a de nombreuses années. « C’est donc un funeral« , conclut-il.