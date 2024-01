La série Alien s’éloignera complètement de Prometheus et Covenant

Reste fixé pour 2025

Un xénomorphe

Bonnes, très bonnes nouvelles pour les amateurs de la saga Alien, une franchise qui, en y réfléchissant bien, compte plus de « mauvais » films que de bons. Quoi qu’il en soit, cela pourrait bientôt changer, d’abord avec son nouveau film, Alien: Romulus, dont nous connaissons déjà la place dans la chronologie, et ensuite avec une série destinée à Disney+ dont nous savons très peu de choses, si ce n’est qu’elle sera une préquelle et qu’elle s’éloignera complètement des deux derniers films insatisfaisants.

Lors d’une interview accordée à KCRW, Noah Hawley a parlé à la fois de la cinquième saison de sa série Fargo et de la nouvelle qu’il prépare sur les xénomorphes, qui sortira début 2025, et comment ils ont été en contact avec la race humaine. Mais pour réaliser sa vision, il est nécessaire de rejeter ce qui a été vu dans les deux derniers films, même s’ils ont été réalisés par Ridley Scott lui-même.

« Nous en avons discuté avec Ridley et de nombreux autres éléments de la série », a déclaré Hawley dans l’interview. « Pour moi et pour beaucoup d’autres personnes, cette « forme de vie parfaite », comme elle a été décrite dans le premier film, est le produit de millions d’années d’évolution qui ont créé cette créature qui a pu exister depuis un million d’années dans l’espace. L’idée que, jusqu’à un certain point, c’était une arme biologique créée il y a une demi-heure simplement ne me semble tout simplement pas utile ».

Mais le scénariste et producteur ne veut pas seulement oublier l’histoire de Prometheus et Covenant, mais aussi leur esthétique, où les préquelles du premier Alien de 1979 ont échoué en montrant des éléments qui semblaient plus modernes par rapport à ceux utilisés par Ripley et son équipe, comme les « moniteurs d’ordinateur géants ou ces claviers étranges. Je préfère le rétrofuturisme des deux premiers films. Et c’est le choix que j’ai fait : pas d’hologrammes. Le confort de cette belle technologie de la boutique Apple n’est pas disponible pour moi ».

Synopsis d’Alien

Dans Alien (1979), réalisé par Ridley Scott, l’équipage du vaisseau spatial Nostromo répond à un signal de détresse sur une planète désolée, où ils découvrent un vaisseau extraterrestre et un organisme extraterrestre. En récupérant un œuf mystérieux, une créature mortelle connue sous le nom de xénomorphe attaque, déclenchant un affrontement désespéré pour la survie tandis que l’équipage lutte contre une créature parfaitement conçue pour la furtivité et le meurtre.