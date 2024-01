Découverte de la clé pour trouver des extraterrestres intelligents et technologiquement avancés dans l’espace

Selon une nouvelle étude, un facteur déterminant pour le développement d’une espèce alien intelligente et technologique sur une planète est la concentration d’oxygène atmosphérique. Voici pourquoi.

Selon une nouvelle étude, un autre facteur significatif pour empêcher – ou du moins limiter – l’émergence d’une forme de vie alien intelligente et technologiquement avancée est lié aux caractéristiques intrinsèques de l’atmosphère de la planète d’origine : la concentration d’oxygène. Il est évident que cet élément est précieux pour la vie sur Terre, mais dans ce cas les chercheurs ne se sont pas concentrés sur la biologie au sens strict, mais sur la capacité d’une espèce alien de développer des technologies et de s’imposer comme dominante, à l’instar de l’homme.

L’oxygène joue un rôle crucial dans ce contexte spécifique. Sans lui et dans des concentrations adéquates, nous n’aurions pas le feu, grâce auquel le genre Homo a fait d’énormes progrès dans l’histoire évolutive. Pensez simplement à la cuisson des aliments, à la possibilité de se réchauffer, mais aussi à la forge des métaux, à la production d’énergie et de matériaux de construction. Ce sont tous des éléments qui ont favorisé la croissance de notre cerveau, notre bien-être, notre intelligence et notre ascension dans la chaîne alimentaire. Nous sommes devenus technologiques grâce au feu, et c’est grâce à lui que nous sommes là où nous sommes aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons, selon les deux auteurs de la nouvelle étude, les professeurs Adam Frank de l’Université de Rochester (Royaume-Unis) et Amedeo Balbi de l’Université de Rome Tor Vergata, l’oxygène représente un élément clé pour déterminer les probabilités d’existence/développement d’une forme de vie alien non seulement intelligente, mais aussi technologique, sur une planète. Dans leur article, les deux chercheurs ont évalué la compatibilité de la composition atmosphérique avec la présence de technologies avancées à l’échelle globale et ont conclu que les exigences atmosphériques « pourraient être assez sévères », comme l’explique le professeur Frank dans un communiqué de presse de l’université britannique où il enseigne au Département de physique et d’astronomie.

Les chercheurs ont déterminé qu’en dessous d’environ 18% de concentration en oxygène atmosphérique, la combustion serait trop limitée et, par conséquent, la matière végétale ne brûlerait pas suffisamment bien en raison du manque d’oxydant. Alors qu’un seuil supérieur à 35% ferait brûler les forêts trop rapidement, ne leur laissant pas la possibilité de se développer et de se soutenir. La concentration d’oxygène atmosphérique idéale pour avoir un feu catalyseur de l’évolution technologique serait d’environ 20% (sur Terre, nous sommes à 21%), selon les chercheurs. En termes simples, seuls les planètes avec une concentration d’oxygène similaire offriraient les bases pour avoir une « technosphère » liée à une forme de vie alien capable d’imprimer une signature technologique détectable.

Cette limite a été surnommée « col de bouteille de l’oxygène » par les professeurs Frank et Balbi, ce qui indique que les bases de la vie alien ne manquent pas, mais celles de la vie alien technologique. « Vous pourriez obtenir la biologie – vous pourriez même obtenir des créatures intelligentes – sur un monde qui n’a pas d’oxygène, mais sans une source de feu à disposition, vous ne pourrez jamais développer une technologie supérieure parce qu’une technologie plus avancée nécessite du carburant et de la fusion », explique le professeur Frank. « La présence de niveaux élevés d’oxygène dans l’atmosphère est comme un col de bouteille à franchir pour avoir une espèce technologique. Vous pouvez faire fonctionner tout le reste, mais si vous n’avez pas d’oxygène dans l’atmosphère, vous n’aurez pas d’espèce technologique », ajoute le scientifique britannique.

« Les implications de la découverte d’une vie intelligente et technologique sur une autre planète seraient énormes », déclare le professeur Balbi, enseignant au Département de physique et d’astronomie de l’université romaine. « Nous devons donc être extrêmement prudents dans l’interprétation des potentielles signatures technologiques provenant d’une planète avec une concentration d’oxygène atmosphérique insuffisante », conclut l’expert. En pratique, si nous voulons avoir de meilleures chances d’intercepter les « technosignatures » d’aliens intelligents et technologiquement avancés, nous devrions nous concentrer directement sur les planètes avec des concentrations d’oxygène adéquates.

À ce jour, comme on le sait, nous n’avons aucune preuve de vie en dehors de la Terre, pas même de traces fossiles d’un microorganisme hypothétique vécu il y a des milliards d’années sur Mars, lorsque la « Planète Rouge » était encore traversée par des rivières et des lacs. Pourtant, compte tenu de l’immensité de l’univers et des planètes potentiellement habitables que nous pouvons estimer, il est statistiquement très probable que la vie ait pu émerger ailleurs, évoluer et donner naissance à des civilisations intelligentes comme la nôtre. Ce n’est pas un hasard si, selon une récente étude de l’Université de Nottingham basée sur une version modifiée de la célèbre équation de Drake, il y aurait bien 36 civilisations intelligentes rien que dans la Voie lactée – notre galaxie. Mais jusqu’à présent, rien n’a été trouvé qui puisse suggérer l’existence de tels extraterrestres. Actuellement, grâce à l’intuition des deux chercheurs, nous savons que pour les rechercher, nous devrons également faire attention aux niveaux d’oxygène des planètes que nous voulons étudier. Les détails de la fascinante recherche « The oxygen bottleneck for technospheres » ont été publiés dans le prestigieux journal scientifique Nature Astronomy.