Les Emmy 2024 rendent hommage à Mathew Perry de la meilleure façon possible

Matthew Perry, in memoriam

Après une année de mise en attente en raison des grèves de scénaristes et d’acteurs à Hollywood, les prix Emmy sont revenus à l’actualité avec leur 75e édition, qui a été pleine d’anecdotes et de moments amusants mais aussi d’autres plus émouvants, comme c’est toujours le cas avec la section In Memoriam, qui a cette année eu un protagoniste remarquable.

Nous parlons de Matthew Perry, le célèbre acteur de Friends décédé à la fin d’octobre de l’année dernière dans sa résidence de Los Angeles à seulement 54 ans. Ce fut un coup dur pour les fans du monde du divertissement, non seulement à cause du charisme dégagé par l’acteur qui a joué Chandler Bing pendant tant d’années, mais aussi en raison de la soudaineté de son passage et de sa jeunesse.

Conscients de cela, la cérémonie de cette année a rendu hommage à toutes ces personnalités récemment disparues liées au monde de la télévision, comme Paul Reubens, Cindy Williams, Kirstie Alley ou Andre Braugher, qui nous a quittés il y a seulement un mois, parmi beaucoup d’autres, en réservant la dernière place à Matthew Perry.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) 16 janvier 2024

L’hommage a été accompagné d’une photo qui a été suivie d’une interprétation émouvante de la chanson I’ll Be There for You par Charlie Puth, la chanson d’ouverture de chaque épisode de Friends, et a récolté une ovation du public et provoqué des larmes, même chez ceux qui étaient chez eux.

Christina Applegate a également été ovationnée

L’autre moment émotionnel de la soirée a été donné par Christina Applegate, l’actrice qui est devenue célèbre grâce à la série Mariés, deux enfants et qui souffre de la sclérose en plaques, une maladie diagnostiquée en 2021 et qui a aggravé son état de santé depuis lors, ce qui ne l’a cependant pas empêchée de jouer dans Dead to Me, pour laquelle elle a été nommée pour la meilleure actrice principale dans une série comique.

Accompagnée d’Anthony Anderson, le présentateur de ces Emmy, Applegate a éclaté en larmes en recevant l’immense ovation de ses collègues, mais après s’être ressaisie, son intervention a été parsemée d’humour, probablement la meilleure façon de faire face à cette horrible affliction.