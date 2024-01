Le titre du chien le plus vieux du monde suspendu par le Guinness des records: doutes sur l’âge de Bobi

Bobi, disparu à l’âge de 31 ans et 163 jours en octobre 2023, avait été reconnu par le Guinness World Record comme le chien le plus âgé du monde et de tous les temps. Actuellement, les deux titres sont suspendus : des doutes concrets sur l’âge réel du chien sont en effet apparus, et donc l’organisation a décidé de mener une enquête approfondie et de suspendre les titres.

Avec une décision surprenante, le Guinness World Record a décidé de suspendre le titre de « chien le plus âgé du monde », tandis qu’une enquête approfondie est en cours pour éclaircir complètement le cas de Bobi, récemment récompensé de cette reconnaissance prestigieuse. En février de l’année dernière, la nouvelle de l’âge du chien a fait le tour du monde : un rafeiro do Alentejo de race pure (portugaise) officiellement récompensé par l’organisation comme le chien le plus âgé de tous les temps à 30 ans. Plus précisément, 30 ans et 266 jours au 1er février 2023, un âge qui lui a valu le titre du chien le plus âgé du monde, vivant ou pas. Encore plus médiatique et viral a été la nouvelle de sa disparition, survenue « sereinement dans sa maison à Conqueiros » exactement à l’âge de 31 ans et 163 jours, le 21 octobre de l’année dernière.

Depuis la diffusion de ces données, « certifiées » par le Service Médical Vétérinaire de la Commune de Leiria, où Bobi avait été enregistré au début des années 90, une controverse s’est soulevée, principalement en raison des soupçons de vétérinaires et d’autres experts pour qui un tel âge est impossible. En effet, le rafeiro do Alentejo, « né » comme chien de garde du bétail, a une espérance de vie de 12 à 14 ans, donc Bobi aurait au moins doublé l’âge moyen de sa race (comme si un homme avait soufflé plus de 160 à plus de 200 bougies).

Selon son propriétaire, M. Leonel Costa, l’élixir de longue vie de Bobi aurait été l’environnement « calme et paisible » de la maison où il a toujours vécu, combiné à un régime alimentaire composé d’aliments frais – sans produits en conserve – et à un héritage génétique fort, compte tenu du fait que sa mère est décédée à l’âge de 18 ans. Mais maintenant, comme indiqué, tout cela est remis en question. Les raisons en sont diverses ; tout d’abord, bien que l’âge du chien ait effectivement été enregistré dans la base de données nationale des animaux de compagnie, il s’est avéré que ces données n’étaient pas étayées par des preuves empiriques, mais reposaient sur « l’autocertification des propriétaires ». De plus, une enquête approfondie menée par le magazine Wired a conclu qu’il n’y avait aucune donnée adéquate pour confirmer la date de naissance en 1992. Au-delà des intrigues bureaucratiques, il n’y a pratiquement aucun vétérinaire dans le monde qui croit en l’âge vénérable de Bobi au moment de sa disparition : « Aucun de mes collègues vétérinaires ne croit que Bobi avait effectivement 31 ans », a déclaré au Guardian le professeur Danny Chambers, membre du conseil du Royal College of Veterinary Surgeons représentant 18 000 vétérinaires.

À la lumière de ces incertitudes, le Guinness World Record a décidé de suspendre les deux titres « remportés » par Bobi, à savoir ceux du chien vivant le plus âgé et du chien le plus âgé de tous les temps. « Pendant que notre révision est en cours, nous avons décidé de suspendre temporairement les deux titres des records pour les chiens vivants les plus âgés et de tous les temps jusqu’à ce que tous nos résultats soient en ordre », a déclaré un porte-parole de l’organisation.

Cette décision affecte non seulement Bobi, mais aussi Spike, un chihuahua qui avait été déclaré le chien vivant le plus âgé du monde en janvier 2023, lorsqu’il avait 23 ans et sept jours, peu avant que Bobi ne lui vole la vedette. Étant donné que déterminer l’âge exact d’un chien est très complexe – d’ailleurs, les données sur la puce électronique peuvent être falsifiées – il est possible que le Guinness World Record décide de réécrire complètement le règlement afin d’avoir la certitude de ne pas se tromper. Bobi avait battu le précédent record de Bluey, un chien de bétail australien mort à 29 ans et cinq mois en 1939. Ce cas a également suscité de sérieux doutes. Il n’est pas invraisemblable d’imaginer qu’après cette révision, son nom et celui de Bobi puissent être totalement biffés du classement du GWR.