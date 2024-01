Super Meat Boy Forever reçoit une nouvelle mise à jour ajoutant de nouveaux modes, de nouveaux niveaux et plus

Le jeu de plateforme reçoit déjà cette nouvelle mise à jour, qui apporte de nombreuses nouveautés à la version disponible sur Android et iOS

Super Meat Boy Forever reçoit une nouvelle mise à jour avec plusieurs nouveautés

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Super Meat Boy Forever est disponible sur mobile depuis avril de l’année dernière, ce qui signifie que des milliers de joueurs sur smartphone ont pu se plonger dans cette aventure de plateforme, qui peut également être appréciée sur PC et consoles. Revenons à sa version Android et iOS, celle-ci est à nouveau à l’honneur car une nouvelle mise à jour a été annoncée pour ces versions.

Évidemment, avec cette nouvelle mise à jour annoncée par Headup Games, Super Meat Boy Forever a reçu de nouveaux modes de jeu et de nouveaux niveaux qui élargissent l’expérience des joueurs qui possèdent déjà le jeu, ainsi que ceux qui envisagent de l’acheter à partir de maintenant. En réalité, l’un des ajouts les plus intéressants est précisément quelque chose dans lequel les joueurs ont joué un rôle très important.

Super Meat Boy Forever is getting a super meaty update! 😎 Daily randomly generated levels! Quick Play, which offers a new mixup of current levels! User-generated levels! And more! 🤖Check it out on Google Play https://t.co/3FDAUvyJh9

🍏And the App Store https://t.co/J0mN90C3d3 pic.twitter.com/rtj3skCHtE — Headup (@HeadupGames) 15 janvier 2024

Commençons d’abord par son nouveau mode, The Daily Grind, qui nous propose un niveau généré de manière aléatoire dans lequel vous pourrez chaque jour vous battre pour atteindre le plus haut classement, en plus d’améliorer nos compétences dans ce jeu de plateforme. D’autre part, en plus de ce renfort, la mise à jour Meat Grinder nous offre également le mode Quick Play, qui nous permet de jouer à un niveau généré à partir de tous les « fragments de niveau » d’un chapitre déjà existant.

Mais cela ne s’arrête pas là, et une sélection a également été ajoutée, appelée Forever Forge, des meilleurs niveaux générés par les utilisateurs. En réalité, dans cette dernière nouveauté, vous pouvez déjà trouver un chapitre officiel, qui semble être assez difficile. En plus de ces ajouts si intéressants, le jeu a également reçu plusieurs corrections, comme c’est habituel avec ces mises à jour.

Si Super Meat Boy Forever vous intéresse, n’oubliez pas que vous pouvez vous le procurer sur Google Play Store et sur l’App Store pour un prix de 0,99 euros, un prix très abordable. La description du jeu indique ce qui suit: « Le défi de Super Meat Boy revient dans Super Meat Boy Forever. Les niveaux sont brutaux, la mort est inévitable et les joueurs ressentiront cette douce sensation d’accomplissement après avoir terminé un niveau. Les joueurs courront, sauteront, frapperont et botteront à travers des environnements familiers et de tout nouveaux mondes ».