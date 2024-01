Greg Daniels travaillerait déjà sur une série se déroulant dans l’univers de The Office.

Pour l’instant, ce n’est qu’un concept

Date Mike

On ressent l’envie de voir quelque chose de nouveau lié à The Office, l’adaptation américaine brillante de la série du même nom créée par le toujours polémique et charismatique Ricky Gervais. Cela nous fait aussi un peu (ou beaucoup) peur, mais si Greg Daniels est dans le coup, au moins on peut garder certains espoirs en vie.

Il n’y a pas si longtemps, Daniels, le responsable de ladite adaptation, a tempéré les attentes autour d’un possible retour de The Office, même s’il ne les a pas complètement éteintes, soulignant que si la série pouvait revenir, cela ne se ferait jamais sous forme de redémarrage, mais plutôt comme une comédie à part dans le même univers « tout comme The Mandalorian est une extension de Star Wars », selon ses propres mots.

Récemment, et comme le rapporte exclusivement le média Deadline, cela pourrait enfin devenir une réalité et dès aujourd’hui, mardi 16 janvier, le scénariste de Parks And Recreation pourrait déjà être en train de créer cette nouvelle série racontée également sous forme de faux documentaire. Selon les informations que le média en question détient, Daniels aurait déjà contacté une bonne partie de son équipe de confiance et tous ensemble, ils exploreraient de nouvelles idées pour un projet à présenter à NBC Universal, la société de production de la version américaine de The Office.

B. J. Novak ne serait pas présent

Alors que Greg Daniels est ouvert à un possible retour dans l’univers de The Office, pas tous les protagonistes de la sitcom primée partagent le même avis. C’est notamment le cas de B. J. Novak, Ryan Howard dans la série mais également scénariste de celle-ci, qui ne voit pas d’intérêt artistique dans un projet similaire. John Krasinski (Jim Halpert) et Mindy Kaling (Kelly Kapoor) se sont également exprimés à ce sujet, et la seule condition qu’ils posent pour reprendre leurs anciens rôles est que le projet en vaille la peine.

À propos de The Office et où la voir

The Office est une comédie mockumentaire qui suit la vie quotidienne des employés du bureau de la succursale de Scranton, en Pennsylvanie, de la fictive Dunder Mifflin Paper Company. Menée par le manager incompétent mais charismatique Michael Scott, interprété par Steve Carell, la série utilise le format documentaire pour explorer les dynamiques du bureau et les interactions entre les différents personnages, dont Jim, Pam, Dwight et d’autres. Avec un humour ironique et souvent malaisant, la série capture la routine professionnelle, les conflits et les relations personnelles, offrant un regard humoristique et parfois émouvant sur le monde de l’entreprise et ses particularités.

Nous pouvons regarder cette formidable comédie sur les plateformes de vidéo à la demande suivantes :