Le Bear, Bronca et Succession grands vainqueurs des Emmy 2022. Liste complète des gagnants

Le dernier des nous repart les mains vides

Le bonheur dans The Bear

Ce lundi soir a eu lieu la 75e édition des Emmy Awards, des récompenses où les séries et autres programmes destinés à la télévision sont les véritables protagonistes. Après qu’en 2023 nous soyons restés sans cérémonie et donc sans récompenses en raison des grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood, le gala de 2024 présentait des émissions diffusées à la fois en 2022 et 2023.

Comme il se doit, les grandes gagnantes de la soirée ont été The Bear et Succession, comme aux Golden Globes, auxquelles on doit ajouter la comédie dramatique coréenne Bronca, l’une des sensations de l’année dernière.

En ce qui concerne les déceptions, The Last of Us n’a remporté aucune statuette malgré ses nombreuses nominations, bien que nous nous réjouissions qu’elle continue d’accumuler des étoiles pour sa deuxième saison.

Vous pouvez consulter tous les gagnants ci-dessous.

Meilleure série dramatique

Succession (HBO/Max). GAGNANTE

Andor (Disney+).

Better Call Saul (AMC).

The Crown (Netflix).

House of the Dragon (HBO/Max).

The Last of Us (HBO/Max).

The White Lotus (HBO/Max).

Yellowjackets (Showtime).

Meilleur scénario dans une série dramatique

Succession – Jesse Armstrong. GAGNANT

Andor – Beau Willimon.

Hermanas hasta la muerte – Sharon Horgan, Dave Finkel y Brett Baer.

Better Call Saul – Gordon Smith.

Better Call Saul – Peter Gould.

The Last of Us – Craig Mazin.

The White Lotus – Mike White.

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Sarah Snook (Succession). GAGNANTE

Sharon Horgan (Hermanas hasta la muerte).

Melanie Lynskey (Yellowjackets).

Elisabeth Moss (El cuento de la criada).

Bella Ramsey (The Last of Us).

Keri Russell (La diplomática).

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Kieran Culkin (Succession). GAGNANT

Jeff Bridges (The Old Man).

Brian Cox (Succession).

Bob Odenkirk (Better Call Saul).

Pedro Pascal (The Last of Us).

Jeremy Strong (Succession).

Meilleure série comique

The Bear (FX). GAGNANTE

Abbott Elementary (ABC).

Barry (HBO/Max).

El jurado (Amazon Freevee).

La maravillosa señora Maisel (Prime Video).

Solo asesinatos en el edificio (Hulu).

Ted Lasso (Apple TV+).

Wednesday (Netflix).

Meilleur scénario dans une série comique

The Bear – Christopher Storer. GAGNANT

Barry – Bill Hader.

El jurado – Mekki Leeper.

Solo asesinatos en el edificio – John Hoffman, Matteo Borghese y Rob Turbovsky.

The Other Two – Chris Kelly y Sarah Schneider.

Ted Lasso – Brendan Hunt, Joe Kelly y Jason Sudeikis.

Meilleur acteur principal dans une série comique

Jeremy Allen White (The Bear). GAGNANT

Bill Hader (Barry).

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio).

Jason Segel (Terapia sin filtro).

Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Meilleure actrice principale dans une série comique

Quinta Brunson (Abbott Elementary). GAGNANTE

Christina Applegate (Muertos para mí).

Rachel Brosnahan (La maravillosa señora Maisel).

Natasha Lyonne (Poker Face).

Jenna Ortega (Wednesday).

Meilleure mini-série, film ou anthologie

Bronca (Netflix). GAGNANTE

DAHMER – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix).

Todos quieren a Daisy Jones (Prime Video).

Fleishman está en apuros (FX).

Obi-Wan Kenobi (Disney+).

Meilleure émission de variétés

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central). GAGNANTE

Jimmy Kimmel Live! (ABC).

Late Night With Seth Meyers (NBC).

The Late Show With Stephen Colbert (CBS).

El problema con Jon Stewart (Apple TV+).

Meilleure série documentaire

The 1619 Project (Hulu). GAGNANTE

Dear Mama (FX).

Una ola de treinta metros (HBO Max).

Los secretos de los elefantes (National Geographic).

The U.S. and the Holocaust (PBS).

Meilleur acteur de support dans une série dramatique

Matthew Macfadyen (Succession). GAGNANT

F. Murray Abraham (The White Lotus).

Nicholas Braun (Succession).

Michael Imperioli (The White Lotus).

Theo James (The White Lotus).

Alan Ruck (Succession).

Will Sharpe (The White Lotus).

Alexander Skarsgård (Succession).

Meilleure actrice de support dans une série dramatique

Jennifer Coolidge (The White Lotus). GAGNANTE

Elizabeth Debicki (The Crown).

Meghann Fahy (The White Lotus).

Sabrina Impacciatore (The White Lotus).

Aubrey Plaza (The White Lotus).

Rhea Seehorn (Better Call Saul).

J. Smith-Cameron (Succession).

Simona Tabasco (The White Lotus).

Meilleure actrice dans une mini-série, film ou anthologie

Ali Wong (Bronca). GAGNANTE

Lizzy Caplan (Fleishman está en apuros).

Jessica Chastain (George & Tammy).

Dominique Fishback (Enjambre).

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things).

Riley Keough (Todos quieren a Daisy Jones).

Meilleur acteur dans une mini-série, film ou anthologie

Steven Yeun (Bronca). GAGNANT

Taron Egerton (Encerrado con el diablo).

Kumail Nanjiani (Bienvenidos a Chippendales).

Evan Peters (DAHMER – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer).

Daniel Radcliffe (Weird: la historia de Al Yankovic).

Michael Shannon (George & Tammy).

Meilleur acteur de support dans une mini-série, film ou anthologie

Paul Walter Hauser (Encerrado con el diablo). GAGNANT

Murray Bartlett (Bienvenidos a Chippendales).

Richard Jenkins (DAHMER – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer).

Joseph Lee (Bronca).

Ray Liotta (Encerrado con el diablo).

Young Mazino (Bronca).

Jesse Plemons (Love & Death).

Meilleure actrice de support dans une mini-série, film ou anthologie

Niecy Nash-Betts (DAHMER – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer). GAGNANTE

Annaleigh Ashford (Bienvenidos a Chippendales).

Maria Bello (Bronca).

Claire Danes (Fleishman está en apuros).

Juliette Lewis (Bienvenidos a Chippendales).

Camila Morrone (Todos quieren a Daisy Jones).

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things).

Meilleur acteur de support dans une série comique

Ebon Moss-Bachrach (The Bear). GAGNANT

Anthony Carrigan (Barry).

Phil Dunster (Ted Lasso).

Brett Goldstein (Ted Lasso).

James Marsden (El jurado).

Tyler James Williams (Abbott Elementary).

Henry Winkler (Barry).

Meilleure actrice de support dans une série comique

Ayo Edebiri (The Bear). GAGNANTE

Alex Borstein (La maravillosa señora Maisel).

Janelle James (Abbott Elementary).

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary).

Juno Temple (Ted Lasso).

Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Jessica Williams (Terapia sin filtro).

Meilleur talk-show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central). GAGNANT

Jimmy Kimmel Live! (ABC).

Late Night With Seth Meyers (NBC).

The Late Show With Stephen Colbert (CBS).

El problema con Jon Stewart (Apple TV+).

Meilleure émission de téléréalité