Médicaments pour dysfonction érectile et angine associés à une mortalité plus élevée lorsqu’ils sont pris ensemble

Une équipe de recherche suédoise a déterminé que les médicaments contre la dysfonction érectile (comme le Viagra et le Cialis) sont associés à un risque de passage plus élevé lorsqu’ils sont pris en combinaison avec des nitrates, utilisés pour la douleur thoracique. Les résultats doivent être confirmés par des recherches plus approfondies.

Les médicaments destinés au traitement de la dysfonction érectile en combinaison avec des nitrates, couramment prescrits pour la douleur thoracique (angine), sont associés à un risque de passage plus élevé pour les événements cardiovasculaires et d’autres causes. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude qui a examiné les effets du Viagra, du Cialis, du Levitra et d’autres médicaments contre la dysfonction érectile (classés dans la classe des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ou PDE5i) administrés à des patients atteints de maladie coronarienne stable (MCS) traités avec les nitrates mentionnés.

<;p>Il est connu dans la littérature scientifique que, suite à une crise cardiaque, l’utilisation de médicaments PDE5i pour traiter la dysfonction érectile – fréquente chez les hommes d’âge moyen et les personnes âgées – est associée à une mortalité inférieure par communiqué à l’absence de traitement contre la dysfonction érectile. Cependant, comme l’ont souligné les auteurs dans le résumé de la nouvelle étude, « les résultats concernant l’impact du traitement PDE5i sur la mortalité en combinaison avec les médicaments à base de nitrates sont contradictoires ». C’est précisément pourquoi les chercheurs ont décidé d’étudier les effets combinés des deux principes actifs, qui sont « de plus en plus prescrits ensemble », bien que les deux puissent « entraîner une baisse de la pression artérielle » et que leur utilisation combinée soit « contre-indiquée », comme indiqué dans un communiqué de presse.

Une équipe de recherche suédoise dirigée par des scientifiques du Département de médecine du Karolinska Institutet de Stockholm, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues de la Division de biostatistique et du Département des sciences de la santé publique de l’Université de Stockholm, a mené la nouvelle étude. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Daniel Peter Andersson de l’hôpital universitaire suédois, ont tiré leurs conclusions après avoir analysé statistiquement les données de plus de 61 000 hommes qui, entre 2006 et 2013, avaient eu une crise cardiaque ou avaient subi une intervention coronarienne percutanée et s’étaient vus prescrire des nitrates dans les six mois suivant l’événement cardiovasculaire. Ils étaient tous inclus dans le registre national de santé suédois. Parmi l’ensemble, près de 56 000 hommes ont été traités uniquement avec des nitrates, tandis que les 5 710 autres ont reçu une prescription à la fois de nitrates et de médicaments contre la dysfonction érectile.

En comparant les deux situations à l’aide d’une enquête statistique spécifique, la régression multivariée du risque proportionnel de Cox, les chercheurs ont pu déterminer le risque de passage toutes causes confondues, cardiovasculaires ou non cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, etc., pour chacun des deux groupes. Eh bien, comme indiqué, l’utilisation combinée des deux médicaments a été associée à un risque de mortalité sensiblement plus élevé. Par exemple, pour les événements cardiovasculaires majeurs ou MACE, le risque de passage était de 1,58 à 1,83 fois plus élevé ; pour la crise cardiaque, de 1,55 à 1,90 fois plus élevé ; de 1,78 à 2,13 fois supérieur pour la revascularisation cardiaque ; et jusqu’à 1,62 fois plus élevé pour toutes les causes (en tenant toujours compte d’un Hazard Ratio (HR) avec un intervalle de confiance à 95 %). Il convient de souligner que l’incidence de ces événements était réduite pendant les quatre premières semaines suivant la prise des médicaments contre la dysfonction érectile, mais augmentait par la suite.

A la lumière de ces données, le professeur Andersson et ses collègues en ont conclu que l’utilisation de médicaments PDE5i (tels que le Viagra et le Cialis) en association avec des nitrates prescrits à des hommes atteints de maladie coronarienne stable « peut entraîner une augmentation du risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaires ». Par conséquent, « une considération attentive axée sur le patient avant de prescrire des PDE5 à des patients atteints de maladies cardiovasculaires utilisant des médicaments à base de nitrates est justifiée », ont déclaré les experts. « Les médecins constatent une augmentation de la demande de médicaments contre la dysfonction érectile de la part d’hommes atteints de maladies cardiovasculaires. Bien qu’il y ait une association positive entre les médicaments contre la dysfonction érectile chez les hommes atteints de maladies cardiovasculaires, les patients prenant des nitrates peuvent présenter un risque accru de résultats négatifs pour la santé », a expliqué le professeur Andersson.

Il convient de souligner que les résultats sont liés à une étude d’association et qu’il n’y a donc pas de relations de cause à effet émergentes. Des études supplémentaires et plus approfondies seront nécessaires pour confirmer les effets combinés des deux types de médicaments, d’autant plus que certains limites de l’enquête sont à prendre en compte. Parmi eux, on peut citer par exemple l’ignorance des habitudes thérapeutiques des patients inclus et le fait que la population étudiée était déjà à haut risque (les résultats pourraient donc ne pas être confirmés dans la population générale). Le professeur Glenn N. Levine du collège de médecine de Baylor, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré dans un article accompagnant la recherche que « chez les patients atteints de cardiopathie ischémique et d’une angine légère avec une capacité d’exercice raisonnable, les PDE5i pour la DE sont raisonnablement sûrs – si le patient n’est pas sous traitement chronique par nitrates. Cependant, chez ceux qui sont sous traitement chronique par les nitrates oraux, l’utilisation de PDE5i est au mieux imprudente et généralement contre-indiquée ». Il a conclu en disant que la dysfonction érectile et la maladie coronarienne stable sont souvent des « compagnons de lit trop communs », ajoutant cependant qu’avec les précautions et les soins nécessaires, elles peuvent coexister pendant de nombreuses années, voire toute une vie. Les détails de l’étude « Risk of Death in Patients With Coronary Artery Disease Taking Nitrates and Phosphodiesterase-5 Inhibitors » ont été publiés dans le prestigieux journal scientifique Journal of the American College of Cardiology (JACC).