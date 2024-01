La meilleure série de détectives a un clair vainqueur : elle est en streaming et est parfaite

Sa première saison est considérée comme l’un des sommets du genre des séries

Vous ne pourrez pas vous arrêter jusqu’à la fin de cette série

Les séries de détectives sont généralement l’un des genres les plus expérimentés à la fois sur grand et petit écran. Elles offrent généralement un niveau de qualité indéniable et nous permettent en plus de profiter de cas qui font réfléchir et d’expériences assez truculentes qui nourrissent cette curiosité propre à la société humaine. Cette série est une synthèse parfaite de ce que toutes les séries du genre noir devraient être.

Par conséquent, accompagnez-nous pour découvrir une série d’un niveau incroyable, que nous pourrons apprécier en streaming grâce au fait qu’elle fait partie de l’une des sociétés de production les plus intéressantes parmi les plateformes actuelles.

Une histoire déchirante

Série introspective sur ce que signifie enquêter sur des crimes en tant que détectives aux États-Unis. Elle traite de différents cas, chacun dans une saison. Ainsi, les protagonistes montrent souvent les ravages que leur fait la profession de détective, comment ils doivent vivre avec leur passé, faire face à l’avenir de l’enquête et, surtout, découvrir que des ténèbres abritent des horreurs des deux côtés de la loi.

Comme il ne pouvait en être autrement, la série s’appelle True Detective et c’est un incontournable en termes de qualité. Dommage que peut-être son principal problème soit le manque de régularité.

Personnellement, je suis fasciné par les interprétations exceptionnelles du duo de la première saison. Il est très difficile de les surpasser car ils semblent vraiment faits pour ces rôles. Cependant, toute la distribution est vraiment excellente dans cette série.

Les points forts de cette série sont les suivants :

Elle est probablement l’une des séries de détectives les plus célèbres de l’histoire, en plus d’être l’une des plus appréciées.

Le point culminant de sa qualité se trouve dans la première saison, bien que l’on assure que la dernière va frapper fort.

Chaque saison est indépendante, donc cela vaut vraiment la peine de les regarder, même si c’est la première, qui est incroyablement bonne.

Il y a toujours un acteur vedette dans le casting, mais en général, tous jouent de manière superbe et cela vaut vraiment la peine à cet égard.

Le fait que chaque saison soit indépendante vous permet de les regarder de manière à mesurer quand et comment cela vaut la peine pour vous.

En général, il s’agit d’une série exceptionnelle.

La première saison a reçu des critiques positives à hauteur de 91 % de la part des critiques professionnels selon Rotten Tomatoes. Malheureusement, dans ce domaine, chaque saison a été très irrégulière, donc chacune a obtenu des résultats très différents. Cependant, en général, et en me basant sur mon opinion, si vous aimez les films de film noir, c’est une garantie pour passer de nombreuses heures. À mon avis, la pire saison est la deuxième, qui baisse considérablement le niveau par rapport à ce que nous avons vu dans la première saison. La troisième redresse la barre et on dit que la quatrième est au niveau de la première.

Nous pouvons regarder True Detective dans le catalogue de HBO Max, c’est l’un des choix sûrs de cette plateforme et cela vaut vraiment chaque minute de votre temps. Alors préparez-vous, car la quatrième saison de cette série arrive bientôt.