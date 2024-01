Oiseau merveilleux aux couleurs de l’arc-en-ciel s’échappe d’un zoo : « S’il survit à l’hiver, il peut survivre »

Un loriquet arc-en-ciel s’est échappé d’un zoo au Royaume-Uni. Cet oiseau originaire d’Australie, coloré et magnifique, a profité d’un visiteur pour s’évader de la volière. Selon les experts, s’il survit à l’hiver britannique, il pourra poursuivre sa vie dans la nature. Seul, mais enfin libre.



Un loriquet arc-en-ciel. Crédit : Andrew Allen / iNaturalist (CC BY)

Un magnifique loriquet de Swainson (Trichoglossus moluccanus), l’un des oiseaux les plus beaux et colorés au monde – également connu sous le nom de loriquet arc-en-ciel – s’est échappé du zoo de Colchester au Royaume-Uni. L’animal a profité d’un des visiteurs pour faire un tour et s’échapper dans la zone boisée près du jardin zoologique. Malgré les efforts du personnel pour le ramener dans la grande volière avec ses compagnons, cet individu continue sa fuite vers la liberté et pourrait ne jamais être retrouvé.



Crédit : Fir0002 / Wikipedia

L’incident, si on peut l’appeler ainsi, s’est produit le jour de l’Épiphanie. Le zoo de Colchester permet aux visiteurs d’entrer dans la grande cage où se trouvent leurs loriquets arc-en-ciel et d’autres perroquets magnifiques, avec lesquels ils peuvent interagir. Moyennant une livre, les visiteurs peuvent acheter une tasse de nectar et attirer les oiseaux pour qu’ils se posent sur leur main et boivent cette délice. Ces interactions controversées transforment des animaux sauvages – qui ont déjà perdu leur liberté – en attractions payantes, une forme d’exploitation condamnée par toutes les associations de protection des animaux. Malgré ces considérations, le loriquet arc-en-ciel a utilisé l’un des visiteurs comme « moyen de transport »; il s’est posé sur lui et a été gentiment accompagné hors de la volière.

Selon le Daily Gazette Standard, l’homme est sorti dans le hall pour demander au personnel du zoo de retirer l’oiseau, mais ce dernier a profité de l’occasion pour s’envoler vers les portes ouvertes et s’échapper à l’extérieur. « L’oiseau a volé vers les arbres voisins et lorsque les gardiens ont essayé de nettoyer la zone et d’utiliser des échelles pour attirer l’animal vers le bas, il a volé vers l’arrière du zoo », a déclaré le porte-parole du jardin zoologique. « Les gardiens se sont rassemblés en essayant de le ramener vers le zoo, mais sans succès. La dernière observation a eu lieu parmi les arbres en face de la zone sauvage du zoo, de l’autre côté de la rivière Roman. Le personnel a cherché un moment, mais en vain, supposant que l’oiseau avait volé vers le domaine de Birch », a conclu le porte-parole. En somme, le fugitif a disparu. Ils ont essayé de le ramener dans la volière extérieure en mettant tous ses compagnons en captivité, espérant que leurs appels l’attireraient, mais tout a été en vain, même en laissant un délicieux récipient de nectar à l’extérieur.



Crédit : Wikipedia

Les loriquets arc-en-ciel sont des perroquets originaires d’Australie, donc cet individu se trouve à des milliers de kilomètres de son habitat naturel. Ce qui préoccupe surtout les experts, ce sont les rigoureuses températures hivernales en Angleterre, qui pourraient condamner l’oiseau à une mort terrible. De plus, à cette période de l’année, il est très difficile de trouver de la nourriture, surtout pour un animal qui a toujours été en cage, aussi grande soit-elle. Heureusement, les perroquets sont des oiseaux très adaptables et résilients, comme en témoigne la colonisation de Rome par les perruches à collier et les perruches moines. Il n’est donc pas exclu que l’oiseau parvienne à survivre à l’hiver et à vivre en liberté, comme l’ont fait de nombreux autres animaux qui ont échappé au contrôle humain. Comme l’a souligné l’ornithologue Nick Moran dans le Southend Echo, si le loriquet arc-en-ciel parvient à survivre à l’hiver, il pourra poursuivre sa vie dans la nature britannique. Seul et très loin de ses semblables, mais enfin libre.