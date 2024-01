Qu’est-ce que « le pic de la grippe saisonnière a été dépassé »

À travers le dernier bulletin de RespiVirNet, le système de surveillance des syndromes similaires à la grippe en Italie, l’ISS a annoncé que le pic saisonnier avait été dépassé. Qu’est-ce que cela indique et pourquoi le risque de tomber malade est-il encore élevé.

L’Institut supérieur de la santé (ISS) a annoncé que le pic de la saison grippale 2023-2024 a enfin été dépassé, considérée comme l’une des plus intenses de ces dernières années. Depuis octobre de l’année dernière jusqu’à maintenant, environ 8 millions d’Italiens ont été alités avec une forte fièvre, une toux, des douleurs musculaires et d’autres symptômes typiques. Le nombre de hospitalisations pour des pneumonies d’origine virale causées par des agents pathogènes grippaux et similaires est également significatif, ces infections ayant mis sous pression le système de santé national. Il est donc estimé qu’à la fin de la saison, au printemps prochain, plus de 14 millions de concitoyens auront été confrontés à un syndrome similaire à la grippe enregistré dans les systèmes de surveillance.

Heureusement, comme l’indique le communiqué de l’ISS, les données publiées certifient le dépassement du pic saisonnier ; cela indique que les cas d’infection ont commencé à diminuer. Le dernier bulletin de RespiVirNet, le système de surveillance intégré – épidémiologique et virologique – des cas de syndromes similaires à la grippe et des virus respiratoires, anciennement connu sous le nom d’InfluNet, en atteste. Le communiqué hebdomadaire est basé sur les données recueillies par les « médecins sentinelle » et les laboratoires régionaux, dont la gestion est coordonnée par l’ISS et le Ministère de la Santé. Le dernier bulletin fait référence à la première semaine de 2024 (du Nouvel An au dimanche 7 janvier) et met en évidence une diminution significative de l’incidence par communiqué à la dernière semaine de 2023 ; plus précisément, l’incidence des syndromes similaires à la grippe (ILI) en Italie lors de la semaine 1 de 2024 a été de 16,5 cas pour mille patients, contre 18,3 cas pour mille patients lors de la semaine précédente. Ces données certifient le dépassement du pic saisonnier, après des semaines de « pics » de la courbe.

La diminution la plus significative a été enregistrée chez les enfants en bas âge, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans ; dans ce sous-groupe, l’incidence lors de la semaine 1 de 2024 a été de 33,6 cas pour mille patients, contre 47,2 lors de la dernière semaine de 2023. Par contre, l’incidence est restée « stable chez les adultes et les personnes âgées », comme indiqué dans le bulletin de RespiVirNet. Il est important de souligner que non seulement la grippe participe à la formulation du communiqué, mais toute une série d’infections respiratoires déclenchées par divers agents pathogènes. Parmi eux, en plus des virus à ARN de la grippe A et B (appartenant à la famille des Orthomyxoviridae), on trouve également le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19, le virus respiratoire syncytial (VRS), les rhinovirus, les adénovirus, les métapneumovirus, d’autres coronavirus, et ainsi de suite.

Le pathogène prédominant de la saison grippale actuelle est le sous-type H1N1 du virus de la grippe de type A, plus précisément la souche pdm09 (maladie pandémique mexicaine 2009). Récemment, le passage de deux personnes causé par ce virus a été à tort associé à la grippe porcine, mais il s’agit d’une souche bien connue de la grippe humaine qui circule depuis de nombreuses saisons. Ce même antigène est également inclus dans le vaccin contre la grippe pour la saison en cours. RespiVirNet met en évidence que lors de la semaine 1 de 2024, les échantillons positifs pour les virus de la grippe représentaient 34% du total, contre 46% lors de la dernière semaine de 2023, un autre indicateur du dépassement du pic saisonnier. Mais que indique réellement le fait de l’avoir dépassé ?

D’un point de vue strictement statistique, nous assistons à la descente classique de la courbe qui se produit à chaque saison ; les cas de syndromes similaires à la grippe atteignent généralement leur pic à cette période de l’année, puis commencent à diminuer jusqu’à s’aplanir avec le début du printemps (il est bien connu que la saison froide attire les infections respiratoires, pour des raisons biologiques mais aussi logistiques). Le fait que cette descente ait commencé n’indique cependant pas du tout que le danger soit écarté. Au contraire, les experts continuent d’encourager les personnes – en particulier celles qui sont fragiles et celles qui sont en contact avec les catégories à risque – à se faire vacciner, afin de réduire les risques liés à la fin de saison. Dans les semaines à venir, une « circulation soutenue » des virus est fortement probable, comme l’a déclaré le Dr Anna Teresa Palamara du Département des maladies infectieuses de l’ISS. Par conséquent, la recommandation reste toujours la même : se faire vacciner et être prudent dans nos comportements. Le risque de tomber malade est encore élevé et la grippe – ainsi que d’autres syndromes similaires à la grippe – n’est absolument pas une infection à prendre à la légère ; il suffit de savoir qu’environ 8 000 personnes perdent la vie chaque année en Italie des suites directes et indirectes de la grippe. Une récente étude néerlandaise a d’ailleurs montré qu’au cours de la première semaine de grippe, le risque d’infarctus est multiplié par six.

Malgré la sensibilisation du public à travers la promotion de la campagne de vaccination, qui combine depuis quelques années la grippe et la COVID-19, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes de plus de 65 ans qui ne se font pas vacciner, s’exposant ainsi aux risques les plus importants en cas d’infection. Selon les dernières données, près de 10 millions de doses de vaccin contre la grippe ont été administrées, avec une couverture de 45% pour la population de plus de 65 ans. Les données devraient être similaires à celles de l’année dernière à la fin de la saison, mais dans le contexte d’une épidémie beaucoup plus intense. Comme l’explique le professeur Gianni Rezza, professeur d’hygiène à l’université San Raffaele de Milan et épidémiologiste, le virus H1N1 prédominant peut entraîner une pneumonie interstitielle primaire même chez les jeunes adultes, bien que rarement, tandis que chez les personnes âgées, il peut présenter fréquemment un certain niveau de dangerosité. En somme, même si le pic a été dépassé et que nous nous dirigeons vers la fin de la saison grippale, il y aura encore plusieurs semaines à haut risque, donc le conseil reste toujours le même : se faire vacciner car la grippe est une maladie ayant des risques significatifs, surtout chez les patients fragiles.